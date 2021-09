Strašečtí vyšli vstříc extraligovému Kladnu a uvolnili mu na střídavé starty útočníka Michala Javůrka. Opačným směrem zase putoval Schnaubelt, oba tedy mohou hrát obě nejvyšší soutěže.

Schnaubelt měl před časem na kahánku. Slovutný trenér Kladna Drahomír Kadlec ho vzal na MS do Švýcarska, útočník tam zahrál výborně, ale po návratu měl s problémy s účastí v přípravě a kouč ukázal, že v tomhle je neústupný. Schnaubelta vyhodil a ten vzal zavděk hostováním v Rakovníku, kde mu naštěstí vše došlo a vrátil se postupně jak do formy, tak do Kladna a také do reprezentace.

Teď si ho bude hýčkat parta Bubáků, které proti Prachaticím hodně pomohl. Hned při prvním střídání rozryl první brankou sebevědomí hostů, kteří v úvodním kole přejeli rezervu Dobřan 5:1. V 12. minutě se radoval Kocourek podruhé. Schnaubelt předložil Zdeňku Husákovi, jehož střelu šikovně tečoval Michal Kmeť - 2:0. Po změně stran se obrázek hry srovnal a hostům se povedlo vyrovnat, když domácí svoje tutovky neproměňovali. Druhá inkasovaná branka ale domácí borce nepoložila. Klid na jejich hokejky přinesl aktivní Milan Schnaubelt, který při zavezení přesilovky nic složitého nevymýšlel a zpoza červené čáry dělovkou rozvlnil síť - 3:2.

Tým kapitána Tomáše Duchoně si herní pohodu a klid přenesl i do třetí třetiny, kdy třemi brankami zpečetil výhru. Nejprve zafungovala "tuchlovická" spolupráce mezi Zdeňkem Husákem a Vojtou Frolíkem, o půl minuty později pak po nahrávce Javůrka napřáhl opět muž zápasu Schnaubelt - 5:2. Pátá branka hosty zlomila a navíc Duchoň oběhl půlku útočného pásma, před brankou našel Kmetě a ten uzavřel skóre.

Následující víkend čeká na tým stálých trenérů Pavlíka (tentokrát chyběl a nahradil ho šéf mládeže de Fin) a Falaře dvojutkání. Nejprve vyráží v sobotu 18.9. k odvetě do Prachatic, aby se v neděli 19.9. představili opět v domácím prostředí. Od 14 hodin přivítá Vlčí Smečku Ústí nad Labem a bude se těšit na diváckou podporu!