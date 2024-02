A skutečně, novostrašecký výběr disponuje minimálně jednou excelentní pětkou složenou z hráček vynikajících českých klubů. Některé hrají za Chodov, jiné za Bohemians, další v Kladně za Kanonýry. „K nejlepším hráčkám patřily na turnaji v Bráníku Tereza Brožková ze 2.A, Kateřina Bunterová ze 3.A a Veronika Kučerová ze 4.B. Ale výborně zahrály všechny dívky včetně naší druhé lajny, která se vždycky snaží, aby výsledek udržela. I proto jsme porazily v základní skupině všechna družstva rozdílem třídy, v semifinále jsme to vrátili Sedlčanům za loňský rok výhrou 10:1 a ve finále Obchodní akademii Mladá Boleslav 6:1. Nejtěžší soupeř byl možná kladenský sportovní gympl ve skupině, ten jsme porazili 4:1,“ říká Milan Soukup.

Přípravka SKP nestačila pouze na Plzeň, hned za ní končí SKR

Mimochodem Soukup učil i jednu z nejlepších českých florbalistek současnosti Martinu Řepkovou a rád na ni vzpomíná. „Pořád jí něco bylo, věčně bolavé kotníky. Takže jsem moc nevěřil, že se její sen zahrát si jednou ve Švýcarsku nevyplní. Jsem moc rád, že jsem se sekl,“ usmál se učitel.

Jeho parta postoupila do finále oblasti Čechy spolu s Čáslaví, která opanovala východní finále středních Čech.

Povede se jí uspět i tam a zahrát si předzápas Final Four Českého florbalu v roce 2024? Po loňském zklamání by si to holky zasloužily, takže pořádně zabojujte!