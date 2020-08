"Jednalo se o další povedený ročník turnaje, který měl pro náš klub pravou zlatou tečku. Děkujeme všem fanouškům, hráčům, organizátorům, sponzorům a všem, co se podíleli na organizaci a hladkém chodu turnaje. Děkujeme a za rok se na Vás znovu budeme těšit na Kocourku," hodnotil turnaj Ondřej Duchoň.

Ve skupině A se představil obhájce titulu z Litoměřic, Plzeň a Karlovy Vary. V „béčku“ pak změřili síly s domácími dva nováčci turnaje – Malé Březno a Chlumec nad Cidlinou. Přesto, že obsazení turnaje nebylo tak špičkové, jako v letech minulých, byl k vidění kvalitní hokejbal.

Skupina A

Zahajovací zápas turnaje přinesl souboj mezi Plzní a Karlovými Vary. Plzeňští neponechali nic náhodě a došli si pro tři body suverénním vítězstvím 7:1. V dalším zápase se pak Západočechům podařila odplata za loňské finále, když porazili Litoměřice těsně 2:1 a zajistili si tak postup do semifinále z prvního místa. Bylo tak jasné, že si to o druhé postupové místo rozdají v přímém souboji Litoměřice a Karlovy Vary. Zápas přinesl snad největší překvapení turnaje. Karlovarští se rychlými třemi góly dostali do pohodlného náskoku, který se jim po drtivém tlaku a dvojnásobném snížení Litoměřic podařilo udržet. Na loňského vítěze tak letos čekal pouze zápas o 5. – 6. místo.

Skupina B

Skupina B patřila domácím, kteří se nejprve utkali s Malým Březnem. Severočeský výběr přijel do Strašecí s nemalými ambicemi, čemuž vždy odpovídala zápasová příprava. Strašečtí nastoupili s několika novými nadějemi v sestavě a nerozehranost byla v úvodu znát. Tým hrajícího trenéra Falaře se i kvůli několika vyloučením nemohl pořádně dostat do zápasu a po prvním poločase zaslouženě prohrával 0:1. Až ve druhé půli se Bubáci dostali zpět do hry a v poslední minutě se jim zásluhou Romana Omraie podařilo srovnat. Následné nájezdy pak žlutomodří zvládli bravurně, když se prosadili všichni tři střelci – Štěpán Lev, Vojta Frolík a Michal Javůrek, čímž si zajistili bonusový bod.

Ve druhém utkání se Strašečtí postavili Chlumci nad Cidlinou a podali výrazně lepší výkon. Přesto po prvním poločase vedli Východočeši poměrem 2:1. Za Bubáky srovnával na 1:1 agilní Vojta Frolík. Po změně stran nejprve srovnal nenápadnou střelou Michal Javůrek, aby pak krásné přečíslení po rozehrávce Víti Samšuka zužitkovala dorostenecká dvojice Ondra Keder – Matyáš Kot. Výsledek 3:2 vydržel až do konce, což znamenalo pro domácí tým zisk 5 bodů a postup z prvního místa. O druhou postupovou příčku si to pak v přímém souboji rozdalo Malé Březno s Chlumcem nad Cidlinou. Vyrovnané utkání rozhodla dvě minuty před koncem jediná branka, kterou se podařilo vstřelit Březnu a Chlumec byl tak při své první účasti odsouzen jen k boji o 5. – 6. místo.

Vyřazovací boje

První semifinále přineslo jeden z nejhezčích zápasů turnaje. Loňský vicemistr z Plzně v něm vyzval nováčka Malé Březno. Po půli vedli Plzeňští 2:0 a zdálo se, že kráčí za dalším postupem do finále. Ve druhém poločase ovšem Březno předvedlo velkolepý obrat a čtyřmi góly přetavilo vývoj utkání na svoji stranu. Plzeň na gólovou smršť už dokázala zareagovat pouze jedním gólem a po výsledku 4:3 putovalo do finále Březno.

Ve druhém semifinále vyzvali domácí Karlovy Vary. Někteří fanoušci si jistě vzpomněli na třaskavé bitvy s tímto soupeřem v play off. Strašečtí ale striktně odmítli jakoukoliv zápletku a suverénně si došli pro postup do finále. V prvním poločase vstřelili rychlé tři branky zásluhou Honzy Falaře, Ondry Kučery (první trefa v A týmu) a Radka Ácse, a zdálo se být po zápase. V závěru poločasu se jim povedlo ještě upravit na 4:0 zásluhou Vojty Frolíka. Po změně stran pak náhradnímu brankáři Karlovarských přidali další góly Honza Falař, Radek Ács a Roman Omrai, kteří upravili konečný výsledek na vysokých 7:0 a stvrdili strašecký postup do finále turnaje po dlouhých 10 letech!

V utkání o konečné 5. místo byl úspěšnější Chlumec nad Cidlinou, který porazil Litoměřice 3:2 po samostatných nájezdech. Na vítěze z roku 2019 tak zbylo až úplně poslední místo.

O medaile

Souboj o pomyslný bronz přinesl reprízu úvodního utkání turnaje a stejně jako ráno vyzněl i tentokrát lépe pro Plzeň, která Karlovy Vary porazila znovu poměrně vysoko 5:0. Po tomto duelu se Kocourek naplnil doslova k prasknutí a vše směřovalo k vyvrcholení turnaje, k finále mezi domácími hokejbalisty a Malým Březnem.

Finálový zápas přinesl nejlepší hokejbal z celého dne. Na hráčích již sice byla znát únava, ale na tu se zkrátka ve finále rychle zapomene a oba týmy šly nadoraz. Vyrovnanému utkání dlouho dominovali brankáři na obou stranách. Ve druhém poločase Strašečtí stupňovali tlak a dočkali se pět minut před koncem, kdy přesilovku využil nekompromisní dělovkou Štěpán Lev – 1:0. Kocourek aréna byla na nohou a domácí mířili za vítězstvím. Hosté se ale v závěru dokázali zvednout a nakonec i vyrovnat. Po 24 odehraných minutách bylo jasné, že o vítězi rozhodnou nájezdy.

Domácí zvolili stejné pořadí střelců, jako v ranním zápase. Blafák do bekhendu se povedl v první sérii Štěpánu Lvovi, zatímco hostujícího hráče vychytal brankář Dvořák. Když se pak trefil znovu i Vojta Frolík, měli hosté ve druhé sérii nůž na krku. Lukáš Dvořák pozičně vykryl pokus útočníka Malého Března a domácí se mohli radovat! Na dvanáctý pokus se jim totiž podařilo vyhrát tradiční turnaj O pohár města Nového Strašecí.

Následné oslavy si pak náležitě užili s vlastními skvělými fanoušky, kterým děkovali za celodenní podporu!

Celkové pořadí:

1. HBC Nové Strašecí

2. HBC Dandy Malé Březno

3. HBC Plzeň-Litice

4. HBC CSKA Karlovy Vary

5. HBC Chlumec nad Cidlinou

6. SHC Killers Litoměřice

Individuální ocenění

Nejlepší brankář – Dominik Svoboda – Dandy Malé Březno

Nejlepší obránce – Jakub Šiman – Plzeň-Litice

Nejlepší útočník – Vojtěch Frolík – HBC Nové Strašecí

Sestava HBC N. S.: Dvořák (Čadek J.) – Běloušek, Duchoň T., Lev, Husák J., Husák Z., Samšuk – Ács, Čadek P., Duchoň O., de Fin, Falař, Frolík, Javůrek, Omrai, Kot, Kučera, Keder.

Ondřej DUCHOŇ