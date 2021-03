Vlivem pandemie COVID-19 letos definitivně končí i soutěže vyznavačů malého míčku organizované Středočeským svazem stolního tenisu. Rozhodla o tom STK STSST pod vedením Josefa Grillla, která anulovala celý letošní ročník.

Ilustrační foto stolní tenis | Foto: Deník / Archiv

"S anulováním soutěží dospělých od středočeské divize až po krajské soutěže I. a II.třídy jsou zároveň odloženy na neurčito i všechny soutěže a turnaje mládeže. Týmy se samozřejmě pro příští sezónu budou moci přihlásit do stejných soutěží. Pokud to situace dovolí, máme v plánu uskutečnit alespoň Český pohár družstev s takovým systémem, že by si přihlášené týmy zahrály minimálně dva zápasy," řekl Josef Grill.