„Atmosféra závodu byla naprosto úžasná. Bylo vidět, že se všichni těšili na společné setkání na domácím velkém šampionátu a i my dělali maximum, abychom zvládli naše závodnice co nejlépe připravit a mohli tak reprezentovat náš kladensko-rakovnický klub,“ pronesla jedna z trenérek a současně i závodnic Šárka Stříbrská a její slova potvrdily i výkony svěřenkyň i jí samotné.

Diamantoví andělé měli zastoupení hned v několika kategoriích, a to jak ve sportovním aerobiku, tak také v kategorii fitness týmů. Ve sportovním aerobiku reprezentovala v kat. 8 – 10 let Mischell Štrálová, která ve finále vybojovala úžasnou třetí příčku. Hojné zastoupení měl kladensko-rakovnický klub v singlistkách v kategorii 14 – 16, kde o co nejlepší výsledek soutěžily hned tři závodnice. „Pro holky to bylo dost náročné, protože právě zde dost chyběla přímá asistence trenérů v době, kdy se dalo trénovat pouze online, a holky se musely vypořádat s řadou nových prvků. I tak se ale předvedly v plné síle a získaly skvělá umístění,“ popsaly trenérky oddílu.

Sára Skalická obsadila 20. místo, Denča Žáčková se umístila na 17. místě a Sabri Nguyen vybojovala 14. příčku. V triích ve stejné věkové kategorii bojovala děvčata Gabča Uriková, Maruška Doležalová a Sabri Nguyen, která skončila hned pod stupínky vítězů a domů si tak vezla pomyslnou bramborovou medaili.

Poslední sestavu sportovního aerobiku předvedla v kategorii Master Ženy Šárka Stříbrská, která do klubové sbírky přidala stříbro. Dále následovalo vyhlášení fitness týmů, kde svou formu ukázal tým Let´s rock it ve složení Sára Skalická, Maruška Doležalová, Berta Holakovská, Adél Chocholová, Sabri Nguyen, Eliška Boubelíková a Kája Janoušová. Holkám se sestava opravdu moc povedla a po finálovém kole obsadily skvělé 4. místo.

„Závod jsme si opravdu moc užili. Celé dva dny byly plné emocí, kdy se střídala nervozita, ale zároveň radost z každého startu, protože doba, kdy se nedalo závodit, byla opravdu velmi dlouhá. O to víc nás všechny potěšila milá slova od rozhodčích a zástupců svazu, kdy zhodnotili závod slovy: Naše očekávání však vysoce předčily perfektní výkony závodníků ve všech věkových kategoriích,“ uzavřely spokojené trenérky Diamond Angels Academy.