Už několik měsíců jste odkázáni na online lekce, jak často nyní trénujete?

V rámci klubu jsme všichni trenéři neustále v kontaktu, abychom si mohli předávat své zkušenosti z online tréninků. V tuto chvíli trénují děti pravidelně a minimálně dvakrát týdně. S trenéry pak dále řešíme i různé motivační výzvy, různé tanečky a úkoly, které děti pobaví. Videa a fotky sdílíme pak na sociálních sítích a je dobře, že se nám prozatím daří udržet dobrou náladu a chuť trénovat a posouvat se.

Současná omezení trvají mnohem déle než na jaře. Jak dívky absenci společných tréninků a závodů snáší?

Situace rozhodně není pro sportující děti příznivá, protože už je to zkrátka hodně dlouhé. Bylo by dobré se opravdu zamyslet nad tím, aby se děti mohly ke sportu za nějakých podmínek vrátit, protože sport je posiluje jak po fyzické tak i psychické stránce.

Předpokládám, že domácí tréninky ty klasické zdaleka nemůžou nahradit?

Domácí podmínky pro trénování nejsou samozřejmě optimální. Děti jsou dost omezené prostorem a spousty věcí doma zkrátka dělat nemohou. Trenéři se společně snaží vymýšlet různé alternativy, jak využít doma vše, co je po ruce a najít jiné způsoby, jak jinak trénovat to, co jinde než v tělocvičně nejde. Stejně ale narazíte na věci, co nahradit nelze.

Jak je to se samotným online přenosem. V čem tkví jeho slabiny?

Problém je v technice cvičení. Někdy je slabý signál, seká se obraz, děti se třeba nevejdou do záběru. Přesto se snažíme děti neustále opravovat a ukazovat jim správnou techniku cvičení. Vše jim co nejpřesněji popisujeme, aby cviky prováděly správně. Vzhledem k tomu, že je zima, jsou děti odkázané být doma, což jim opravdu nesvědčí a chybí jim už vše, co běžně patřilo k jejich životu. U některých závodníků se výrazně zpomalil jejich posun, protože starší děti už dělají opravdu náročné prvky a bez asistence trenéra to nejde a je potřeba i použití různých pomůcek, aby se děti nezranily.

A co rodiče, nutí děti nějak sportovat?

Ze strany rodičů určitě mají děti podporu, aby mohly trénovat doma online se svými trenérkami. Věříme, že i pro ně je to vše dost náročné, ale i tak se snaží dětem vyhradit prostor na trénování. Někdo vyklidil garáž, někdo obešel sousedy, aby s nimi domluvil, že holky budou doma malinko dupat. Rodiče pořídili třeba dětem i nějaké pomůcky na cvičení, někteří se zapojují i do různých výzev, které s dětmi sdílíme, takže podporu určitě od rodičů vnímáme.

Motivovat děti v takto složitých podmínkách asi není vůbec jednoduché?

Děti se nás neustále ptají, zda si myslíme, že budou tréninky, závody a co bude dál. Je složité najít vhodná slova, která je povzbudí, ale nemůžeme vzdát a vzít jim naději. Snažíme se veškerá negativa odsouvat a směřujeme svou aktivitu hlavně na to, abychom neupadli do stereotypu a mohli děti v rámci online komunikace vždy něčím překvapit. Výhodou našeho klubu je, že jsme taková jedna velká rodina a dokážeme se vzájemně podpořit, protože každý z nás měl v průběhu této doby nějakou krizi, kdy jste si řekli, zda to má smysl. Pro nás je největším smyslem a motivací nenechat děti na holičkách a být jim oporou.

Věříte, že se situace do léta změní?

Děti sport potřebují a potřebují se setkávat jak s námi, tak mezi sebou. Je těžké děti naučit pohyb vnímat jako běžnou součást života a když se to nám všem konečně podařilo, chtěli bychom v nich tyto návyky zachovat a k tomu potřebujeme alespoň malou benevolenci ze strany státu. Věříme, že s příchodem jara nám vláda umožní za nějakých podmínek alespoň venkovní tréninky.

Myslíte, že dokážete zajistit hygienické požadavky?

Z našeho pohledu je dost zásadní, jaké ty požadavky budou. Samozřejmě uděláme maximum, abychom mohli děti na trénincích přivítat a snad vládní požadavky budou rozumné a budou myslet i na jiné instituce než na velké profesionální kluby, které mají jiné možnosti než právě dětské kluby a oddíly.

Má současná situace vůbec nějaká pozitiva?

Nechceme současnost vnímat jenom černě. Určitě existují věci, které nás tato doba naučila. Všichni jsme se naučili využívat sociální sítě a veškeré možné aplikace, abychom se mohli potkávat, sdílet vše možné. Neméně důležité je, že jsme všichni pochopili, jak nám chybí věci, které byly naprosto samozřejmé a je potřeba si vážit i maličkostí, protože zdánlivě jasná věc může najednou být nereálnou.