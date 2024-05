Tanečnice z Mek Dance uspěly na mistrovství republiky i Grand finále

/FOTOGALERIE/ Náročný víkendový program měla děvčata z tanečního oddílu Mek Dance Rakovník. Nejprve je čekalo mistrovství Čech v Litoměřicích a poté Grand finále Best of the Best v Praze.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Taneční oddíl Mek Dance se zúčastnil MČR v Litoměřicích a Grand finále v Praze. Získal páté a sedmé místo. | Foto: Deník/ Redakce