Šampioni pro Aničku. Tak se jmenuje charitativní tenisová akce, která se koná v sobotu 11. července v tenisovém centru v dobříšské ulici V Lipkách. V rámci exhibice se během ní utkají i juniorští vítězové slavného Wimbledonu a daviscupoví reprezentanti České republiky Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka.

Jonáš Forejtek | Foto: Deník

Oba dva patří momentálně k tomu nejlepšímu, co český tenis může nabídnout. K vidění by tak měl být hodně kvalitní tenis. „Všechny bych rád pozval. Moc se na vás těším a doufám, že nás přijdete podpořit v co největším počtu,“ vzkazuje fanoušků Jiří Lehečka, který spolu s Jonášem Forejtkem zahájí celý program úvodním singlem.