V té nejvyšší OP I. třídy se hrálo o letošní titul i postup do krajských soutěží až do samotného závěru, ve kterém Rezerva Sokola Hředle porazila v domácím prostředí Sokol Lány C nejtěsnějším rozdílem 10:8. "V tomto duelu nám stačila k okresnímu titulu i remíza, ale nakonec nám domácí zatopili a potřebný zisk bodů k udržení se na první příčce nepovedl," okomentoval druhé místo Sokola Lány Radek Trpák.