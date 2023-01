Od úvodního hvizdu byl Rakovník aktivnější, avšak počínal si trochu profesorsky. Na úvodní branku Koláčka dokázal soupeř za 2 minuty reagovat. Do první přestávky si během 16ti vteřin rakovničtí vypracovali dvoubrankový náskok. Obraz hry se ani v následujících třetinách nezměnil. Rakovník hru sice kontroloval, avšak nedokázal se vyvarovat zbytečným chybám, které pedagogové trestali.

Koláček 3+1

Pyskatý 1+1

Vích 1+1

Kochánek 1+0

Čech 0+1

FBC Rakovník – SK Kladno Raisins 4:5 (1:3/1:0/2:2)

Naopak ve druhém střetnutí musel být Rakovník neustále na pozoru. Na pohled starší kladenští pánové s omezeným rozsahem pohybu jakoby s úvodním hvizdem omládli a předváděli poněkud netradiční hru, která avšak na mladší soupeře platila. Klíčový faktor utkání byla špatná produktivita, Rakovník ze čtyř přesilových her zužitkoval pouze jedinou. Závěr poslední třetiny byl velmi vypjatý a Rakovník tahal za delší konec, avšak původní tříbrankové manko už zcela smazat nedokázal.

Koláček 2+1

Vích 1+2

Pyskatý 1+0

Kříček 0+1

Sestava: Hůla/Vyskočil – Kochánek, Čech, Pospíšil, Humr – Vích, Koláček, Petrů, Pyskatý, Kyncl, Kříček

Podle útočníka Lukáše Pyskatého se oba zápasy nesly ve znamení neproměněných šancí. "Ovšem v tom druhém jsme si to již v takové míře nemohli dovolit. Zároveň jsme si počínali opravdu špatně při bránění, kdy jsme to soupeřům velice usnadňovali a sami jsme jim dopomohli z minima vytěžit maximum. Do příštích klání musíme něco změnit. Škoda, že při rekordní podpoře, kterou jsme měli, nebyl náš výkon lepší,“ připomněl Pyskatý, že s klubem cestovala řada jeho příznivců.