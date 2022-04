Domácí hráči rozhodně nechtěli nic vypustit, a i když šance na play off už prakticky neexistovala, byli třetímu týmu tabulky vyrovnaným soupeřem. V první třetině se hrál vyrovnaný hokejbal s šancemi na obou stranách. První se však radovali hosté, dokonce dvakrát a zápas měli výborně rozehraný.

Po pauze navíc přidali další branku, ale domácí dřeli a do utkání se vrátili. Přesilovku 5 proti 3 využil střelou od modré René Douša a poté junior Slabý dorážel po akci O. Duchoně na 2:3. Bohužel strašecké poté přibrzdila přesilovka hostů, kteří po dorážce Bárty zase vedli o dva góly.

Třetí třetina byla pro trenéry ordinující defenzivní styl něco jako horor od Stephena Kinga, a to proto, že v ní padlo 6 branek během posledních 9 minut. Ovšem divákům se aktivní hra do ofenzivy od obou mužstev musela vyloženě líbit.

Nejprve zužitkoval aktivní napadání svého týmu kapitán Tomáš Duchoň a pak Pavel Čadek vyrovnal na 4:4. Navíc ještě v tu samou minutu domácí dokonal obrat ve skóre Kmeť, ten se odpoutal od obránce a střelou na zadní tyč poslal strašecké do vedení - 5:4. Bohužel to domácí dlouho neudrželi a za další dvě minuty bylo opět vyrovnáno. To však ve třetí třetině nebylo zdaleka vše. Asi o nejhezčí gól zápasu se postarala trojice Kmeť-Lev-Javůrek. První jmenovaný zavezl míček do pásma, tam přihrál na Lukáše Lva, který už mohl střílet, ale ještě posunul na Michala Javůrka - 6:5. Jenomže hostující tým odvolal gólmana a při power play našel Bárta volného Nerudu a ten z mezikruží vyrovnal na 6:6.

V prodloužení hráli domácí přesilovku, ale v té se zaskvěl gólman hostí i všichni bránící hráči. I tak ale zůstal bonusový bod na Kocourku a to po napadání Lukáše Lva, který přinutil k chybě hostující obranu. Odražený míček si vzal Michal Kmeť, který nahazoval pro Michala Javůrka a ten tečí ze vzduchu rozhodl - 7:6pp.

V neděli klub pořádá výjezd autobusem do Suchdola nad Lužnicí. Odjezd je v 10 hod. od pošty.