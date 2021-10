O bezchybnou organizaci se opět postaral spolu s Pavlem Čechem ředitel turnaje a předseda KST Rakovník Tomáš Andrt:" Turnaj už má své místo v termínové listině před zahájením okresních soutěží, vloni se díky pandemii nekonal a i letos jsme čekali početnější účast na úrovni prvních třech ročníků. Ti, co přišli, si zahráli dost a dost a odměnou jim byly pěkné poháry a ceny."

V mladší kategorii do 60 let si zlatý pohár a věcné ceny odnesl Jiří Lédl z Kanoistického klubu Rakovník, v početnější starší kategorii kraloval Václav Jirkovský v barvách Sokola Lány před Folkem z Olešné a reprezentantem Sokola Křivoklát Ladislavem Jarošem.

Ještě před zahájením všech okresních soutěží stolních tenistů uspořádala už tradičně Okresní unie sportu společně s KST Rakovník čtvrtý Turnaj veteránů a seniorů 2021 v Jandačově sále rakovnické sokolovny. Poslední zářijová sobota tak patřila duelům v kategoriích 50 -60 let a 60+.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.