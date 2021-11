"Michale, jsem rád, že jsi zpět. Děkuji, že pro oddíl děláš tolik věcí a že mi pomáháš s jeho chodem. Už jsi jistě zjistil, že to není žádná legrace a procházka růžovým sadem, ale klobouk dolů za to, jak ses s tím popral a naučil v tom chodit," uznale říká Radek Červený, velká osobnost rakovnického bojového umění.

Michal Zelenka se skutečně potýkal v minulosti se spoustou životních překážek. Ale přes všechna jeho životní zklamání, problémy a starosti na sobě začal na prahu třicítky pracovat a rozhodl se dát si život dohromady.

Jedním z jeho zásadních velkých kroků bylo přidat se k boxerskému oddílu TJTZ Rakovník v čele s jeho šéfem Radkem Červeným. Ten je Michalovi neocenitelnou podporou nejen v boxu, ale v celém životě. Našel v něm nejen trenéra, ale také kamaráda. I proto je Radek Červený na Michala velmi pyšný a velice si ho jako člověka váží. "Nemám ho rád jen jako boxera a teď už i trenéra, ale hlavně jako člověka se srdcem na správném místě," vypráví Červený.

Řepková chválila Češky i svou lajnu. Nový pokřik týmu je o hrdosti, řekla

Michal Zelenka se rozhodl v říjnu postavit do boxerského ringu. To se hezky píše v článku, popíše v knížce, natočí ve filmu. Jenže realita je drsná, proto vám stojí soupeř a každou vaši chybu nemilosrdně trestá a bolí to. Zelenka to ovšem zvládl. Na boxerském galavečeru v Králově Dvoře remizoval ve váze 91 kg proti místnímu borci, který měl obrovskou výhodu to tu, že boxoval na domácí půdě.

Mimo zápasení a cvičení se Michal Zelenka rozhodl udělat si boxerské trenérské zkoušky a vzít si pod svá křídla několik nadaných mladých talentů. A daří se u i na tomto poli: vychovávat mladé nadějné rohovníky, pěstovat v nich lásku k boxu a hlavně podporovat u mladých lidí radost z pohybu. Tohle totiž jako mladý nezažil, a protože se poučil, chce jít omladině příkladem. Zároveň si své svěřence chce držet v přátelském kontaktu, stejně jako to má s Radkem Červeným.

Ten mu na závěr ještě jednou poděkoval: "Jsi velmi nadějný rakovnický talent a jsi už teď velkým vzorem pro spoustu mladých boxerů a členů mého oddílu. Zároveň bych ti chtěl poděkovat za to, jaký jsi člověk, nemám tě totiž rád jen jako boxera a teď už i trenéra, ale hlavně jako člověka se srdcem na správném místě. V životě jsi mockrát narazil, proto věřím, že ses poučil a už to společně dotáhneme do konce,” uzavřel Radek Červený.

Michal Zelenka (v černém) ve svém vítězném zápase.Zdroj: TJTZ Rakovník

OBRAZEM: Nejsilnější byl v Rakovníku nymburský Demčák, zářil i domácí Konopásek