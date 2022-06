Na belgické klání se podařilo splnit těžké nominační podmínky hned šesti závodnicím z rakovnicko-kladenského klubu Diamond Angels Academy. „Nominace našich závodnic byla velkým úspěchem a nastala náročná příprava. Holky ze sebe na trénincích vydávaly maximum a bylo vidět, že všechny chtějí na ME předvést to nejlepší,“ řekla trenérka Veronika Sluková.

V sobotu se konala semifinálová kola, kde se představily v kategorii Cadet Women Michelle Štrálová a v kategorii Junior Women Klaudie Kamlerová. Obě děvčata zacvičila svou sestavu skvěle a do finálové neděle postupovala z druhého místa.

Diamond Angels Academy.Zdroj: Veronika Sluková/DAAVe dvojicích se v kategorii Junior Duo představila Šárka Dudáčková s Klaudií Kamlerovou a v kategorii Youth klub reprezentovaly Nguyen Duong Thuy (Sabrina) a Marie Doležalová. Obě dua si vedly skvěle a Šárka s Klaudií postoupily ze třetího místa a Sabri s Maruškou z pátého. Poslední naší závodnicí byla Šárka Stříbrská, která soutěží v kategorii Master Women a postupovala do finálové neděle ze 4. místa. „Sobota nám přinesla skvělé výsledky, holky naprosto předčily naše očekávání,“ zhodnotily sobotní klání trenérky Markéta Vondráčková a Linh Duong Thuy.

Nedělní finálová kola zahájila Michelle Štrálová, dále nastoupila Klaudie Kamlerová a v dopolední části se uskutečnilo i finálové kolo dvojice Šárka Dudáčková a Klaudie Kamlerová. Odpolední část pak patřila Šárce Stříbrské a dvojici Sabri - Maruška. „Od nedělního rána byla na holkách vidět veliká nervozita, protože všechny chtěly udržet perfektní umístění ze semifinálových kol. Na ploše ale tréma zmizela a holkám se finálová kola opět podařila na výbornou,“ hodnotí finále trenérky. Na Diamantové anděly tak čekalo velmi napínavé vyhlášení.

Diamond Angels Academy.Zdroj: Veronika Sluková/DAADěvčata přivezla z ME do svého klubu hned tři tituly. Michelle Štrálová získala bronz a stala se tak druhou vicemistryní Evropy v kategorii 11 – 12 let. Klaudie Kamlerová udržela 2. místo a pyšní se titulem vicemistryně Evropy v kategorii 13 – 14 let. Získat titul se podařilo i dvojici Klaudii a Šárce a staly se druhými vicemistryněmi Evropy v kategorii 13 – 14 let.

Skvěle si vedly i závodnice ve starších kategoriích, kde Šárka Stříbrská udržela 4. místo a dvojice Sabri Duong Thuy a Maruška Doležalová vybojovala 5. místo. „Z výsledků máme velikou radost a opravdu jsme na holky pyšné. Teď nás čekají už volnější dny, aby si holky odpočinuly a nabraly sílu na podzimní část sezóny, všem děvčatům se totiž podařilo nominovat i na listopadové Mistrovství světa, které bude v Ostravě. Moc děkujeme rodičům za jejich maximální podporu a také spřátelené firmě, která svým finančním darem umožnila děvčatům výjezd na mezinárodní soutěž. Holkám moc gratulujeme a děkujeme za úžasnou reprezentaci nejen našeho klubu, ale také města Kladna a Rakovníka,“ dodala Veronika Sluková.