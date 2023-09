Úspěšný vstup florbalistů Rakovníka do nové sezony

První ligové kolo odehráli hráči Rakovníka ve svém domácím prostředí, a to v hale na Stochově. Pro tuto sezónu si hráči vytyčili ty nejvyšší cíle a do soupisky A týmu bylo zařazeno poměrně malé množství hráčů, s cílem mít na hřišti co největší kvalitu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Florbalová lahůdka: FBC Rakovník (v tmavém) - FBC Slavia Praha B 9:4 | Foto: Alžběta Brabcová