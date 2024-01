V Indii zabojují o olympiádu také rakovnické hokejistky Bašová a Vorlová

Byla by to prvořadá senzace, jaká se pozemním hokejistkám povedla snad ještě ve federální éře na olympiádě v Moskvě. Tehdy v roce 1980 vybojovaly stříbro, nyní po 43 letech zkusí zabojovat o samotný postup na OH v Paříži. Z olympijské kvalifikace konané v Indii postoupí tři nejlepší družstva, turnaj startuje už 13. ledna. Budou u toho také dvě hráčky HC 1972 Rakovník Kateřina Bašová a Anna Vorlová.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Středočeský kraj | Video: Deník