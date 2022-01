Přesto pořadatelé byli nuceni z epidemiologických i ekonomických důvodů slevit. „Museli jsme zrušit skok do dálky,“ litoval ředitel mítinku Tomáš Vojtek. „Moc mě to mrzí. Hlavně kvůli účasti Američana JuVaughna Harrisona, který předvádí špičkové výkony ve výšce i v dálce,“ zmínil fenomenálního skokana.

Co předvede americký talent?

Ohromný skokanský talent loni OH v Tokiu zvládl nezvyklou kombinaci, když ve výškařském finále vybojoval sedmou a v dálkařském pátou příčku. Jeho osobní rekordy vzbuzují úctu. Přes laťku skočil 236 centimetrů a do dálky 847.

Ve výšce bude bojovat s Korejcem Woo Sang-hyeok, který se dostal na 235, stejný osobák má i Japonec Naoto Tobe. „Těším se na americko asijský souboj a věřím, že se bude útočit na metu 230. To je můj sen, aby se to v Nehvizdech podařilo,“ prozradil Vojtek.

Mezi favority ředitel počítá i Belgičana Thomase Carmoye, který bude obhajovat loňské prvenství. Do elitní party patří také Majd Eddin Ghazal. Skvělý Syřan vyhrál v Kladně výkonem 225, ale na kontě má bronz z MS 2017 v Londýně a rovněž osobní rekord 236 cm.

Štefela versus Bahník

Na nižších výškách se bude odvíjet měření mezi Markem Bahníkem a Janem Štefelou, což bude fakticky boj o post české jedničky. Zatímco prvně jmenovaný skočil v Kladně 222 a bral třetí příčku, jeho mladý vyzyvatel – loňský mistr Evropy do 23 let – má zatím skočeno o centimetr míň.

„Nebude nijak vyhecovaný souboj. S Honzou se výborně známe, jsme kamarádi a spíš se navzájem podpoříme. Mohou z toho vzniknout pěkné výsledky a třeba se o něco vytáhneme,“ vyprávěl Bahník.

V Nehvizdech se bude chtít zlepšit také jejich kolegyně z výškařském sektoru Michaela Hrubá. V Kladně se jí moc nevedlo a předvedla jen 179 centimetrů. „Zatím nejsem v pravé závodní formě. Někde to může ulítnout, ale výkonnost ještě není vyladěná. V neděli by to ale mohlo vyjít,“ usmála se dlouhonohá blondýnka.

Rozjede to Staněk?

Kvalitní konkurence čeká koulaře Tomáše Staňka. Úřadující mistr Evropy vrhl při Kladno Indoor 20,80 metru. Jenže nebyl zcela fit a o pět centimetrů ho přehodil podsaditý Nor Marcus Thomsen. Český rekordman si postěžoval, že má na odhodové pravé ruce problém s tricepsem.

„Vždycky mi v tom louplo, takže jsem neházel plnou silou, abych si neublížil. Nemohl jsem to pořádně rozjet,“ vysvětloval. Podle jeho slov by se mohl v neděli představit v lepším světle. „Doufám, že se dám brzo dohromady, v Nehvizdech by to mělo být lepší.“

Pro diváky budou vymezeny sektory tak, aby nepřišli do kontaktu se závodníky. „Bude moct přijít tři sta fanoušků. Počet je rozpočítaný tak, aby měli dostatečné rozestupy. Věřím, že vytvoří báječnou atletickou atmosféru,“ dodal Vojtek.