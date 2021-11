SK DESPERADOS – FBC Rakovník 7:10 (1:3/1:4/5:3)

Prvním soupeřem byl tým složený z bývalých hráčů a trenérů z extraligy. Zpočátku bylo utkání zcela v režii FBC. Rakovníku se většinu zápasu dařilo soupeře přehrávat a odskočit až na 8:2. Poté díky sérii několika nešťastným vyloučením a využití převahy hry v šesti (plus smolnými momenty) se soupeři podařilo snížit na konečných 10:7. K velkému počtu úspěšných zákroků si gólman Hůla připsal také dvě asistence v podobě dlouhých a především přesných výhozů.

Lukáš Pyskatý 4+2

Jan Jiroušek 2+1

Petr Ježek 1+2

Michal Petrů 1+1

Václav Vích 1+1

Dominik Hůla 0+2

Štěpán Malý 1+0

Marek Pospíšil 0+1

FBC Rakovník – Prague Tigers B 8:6 (1:1/4:4/3:1)

Po gólově vyrovnaném první dějství vstoupil Rakovník do druhého velmi špatně. Tygři se až moc snadno dostávali za rakovnickou obranu a přesnými střelami si vytvořili tříbrankový náskok. Naštěstí se Rakovník čtyřmi zásahy dokázal nejen vrátit do utkání, ale i otočit nepříznivý vývoj. Od poloviny utkání se obrana vyvarovala zbytečných chyb a v důležitých momentech podržel gólman Hůla. V závěrečné třetině byla produktivita na straně rakovnických florbalistů a Vích vyhozením přes celé hřiště do nehlídané branky stvrdil vydřené vítězství.

Petr Čech 1+3

Lukáš Pyskatý 2+1

Václav Vích 2+1

Petr Ježek 1+1

Ondřej Fišer 1+0

Štěpán Malý 1+0

Michal Petrů 0+1

FBC Rakovník: Hůla – Pospíšil, Vích, Čech – Pyskatý, Malý, Fišer, Ježek, Jiroušek, Petrů

Jakub Koláček: „V prvním utkání jsme sice byli lepším týmem, ale díky výpadkům a nepřesnostem jsme soupeře zbytečně pustili zpět do hry. Naštěstí jsme si dokázali vybudovat vysoký náskok, který se nám i přes špatné bránění ve třetí třetině podařilo udržet. Do druhého utkání jsme se chtěli vyvarovat chyb v obranných řadách, i přes jasné pokyny jsme v úvodu druhé třetiny několikrát inkasovali. Trpělivostí a důsledným dostupováním soupeřů se nám podařilo otočit nepříznivý vývoj utkání a pohlídat si dramatický závěr.“

