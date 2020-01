Výsledky utkání druhého kola okresního poháru tříčlenných družstev Pohár Rakovnického deníku přinesla hned několik debaklů. Na frak dostaly týmy Velká Buková B, Nesuchyně C, Nouzov B a Nové Strašecí C. Tyto celky nedokázaly uhrát v zápasech ani jeden bod.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lubomír Budný

Výsledky: B. SKST Rynholec – So. Nové Strašecí A 5:5 (16:19, Tlustý Miroslav 3, Tlustý Milan 1, Šaroch Adam 0, čtyřhra Tlustý Miroslav – Tlustý Milan – Pittner Kamil 2, Červený Zdeněk 2, Vyskočil Zbyněk 1), Velká Buková B – ST Nouzov A 0:10 (2:30, Kafka Ladislav 0, Šretr Miroslav 0, Štefan Zdeněk 0 – Franěk Martin 3, Polák Tomáš 3, Steffl Jan 3, čtyřhra Polák Tomáš – Steffl Jan), So. Rakovník B – SK Pšovlky 4:6 (21:20, Mladý Václav 1, Sosna Petr 1, Stibor Josef 1, čtyřhra Stibor Josef – Sosna Petr – Hospodářský Jonny 3, Kadeřábek Milan 3, Kadeřábek David 0), So. Nesuchyně C – So. Olešná A 0:10 (6:30, Chládek David 0, Pátek Radek 0, Pátek Štěpán 0 – Kočovský Tomáš 3, Lédl Jan 3, Šebek Tomáš 3, čtyřhra Kočovský Tomáš – Lédl Jan), So. Olešná B – So. Nesuchyně A 2:8 (9:28, Bařtipán Jan 1, Itner René 1, Hubka Miloslav 0 – Barsa Tomáš 3, Krob Miroslav 2, Šebek Václav 2, čtyřhra Barsa Tomáš – Krob Miroslav), So. Nouzov B – So. Janov A 0:10 (2:30, Devera Luděk 0, Šťastný David 0, Zeman Jaroslav 0 – Fric Jaroslav 3, Kapoun Ondřej 3, Štindl Radek 3 čtyřhra Kapoun Ondřej – Štindl Radek), So. Křivoklát B – So. Lány C 0:10 kontumačně, So. Nové Strašecí C – RC Rakovník A 0:10 (5:30, Dundr Matěj 0, Pokorný Jan 0, Špička Miroslav 0 – Cafourek Milan 3, Hejda Leoš 3, Smitka Luboš 3, čtyřhra Smitka Luboš – Cafourek Milan).