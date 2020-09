Kdo vás přivedl k fotbalu a na jakém postu nastupujete?

K fotbalu mě přivedl můj táta Michal Beneš v útlém věku, stejně jako mé sourozence. Po celou dobu hájím barvy Tatranu Rakovník – momentálně hraji za rezervu v I. B třídě. V minulosti jsem si vyzkoušel žákovskou ligu za SK Kladno, kde jsem využil střídavého startu. Nejčastěji jsem nasazován do útoku nebo zálohy.

Jak již bylo zmíněno, fotbal není vaší jedinou aktivitou. Stejně jako kdysi váš otec jste se stal fotbalovým rozhodčím. Jak jste se dostal k píšťalce?

Během hráčské kariéry jsem měl tendence rozhodčím do řízení utkání často mluvit. Jednou mi ale jeden z nich odpověděl: „Tak si to pojď zkusit a uvidíš, že to není tak snadné.“ Výzvu jsem přijal a hned první víkend po dovršení 18-ti let jsem nastoupil jako asistent rozhodčího při utkání III. třídy Lubná – Janov.

Je vůbec možné skloubit fotbal s pískáním? V případě, že byste musel rozhodnout pro jednu z možností, které byste dal přednost?

Na úrovních, na kterých nyní jako hráč i rozhodčí jsem, je možné dělat obě činnosti. Ovšem do budoucna preferuji pískání.

Jaké jsou vaše největší úspěchy?

Z mé fotbalové kariéry vzpomínám na můj poslední rok v dorostu, kdy jsme vyhráli s Tatranem krajský přebor. Jako rozhodčí jsem se zúčastnil mistrovství světa lékařů v Praze v roce 2018, tam jsem byl delegován jako asistent rozhodčího na tři utkání.

Na jakou nejvyšší soutěž jste nyní delegován a jaké jsou vaše ambice?

Snažím se jít trpělivě krok za krokem. Momentálně jsem druhým rokem na listině SKFS (krajský svaz). A již jsem odřídil jako hlavní rozhodčí tři utkání I. A třídy.

Vynucená pauza vás vyřadila z pískání na déle než půl roku. Jak se rozhodčí připravuje na sezonu?

Trénuji s rezervou Tatranu a občas si jdu sám zaběhat. Pravidelně dělám testy z pravidel fotbalu a sleduji různé aplikace, které vydává FIFA a UEFA.

Jste příznivcem elektronických pomůcek ve fotbale a pracují s nimi rozhodčí už i na vaší úrovni?

Jednoznačně jsem pro elektroniku ve fotbale. Měl jsem možnost řídit několik utkání s komunikátory a elektronickými praporky. Také si myslím, že VAR je prospěšná věc.

Jaký je váš největší vzor a jakému klubu fandíte?

V tuzemsku mě po fotbalové stránce baví David Limberský. V zahraničí jsou mými vzory Zlatan Ibrahimović a Pavel Pogrebnyak, protože jsou oba góloví hráči stejně jako já. Oblíbeným mužstvem je AC Milán. V České republice žádný vyloženě oblíbený klub nemám, ale všem přeji úspěch na mezinárodní scéně. Myslím si, že v ČR máme hodně dobrých rozhodčích, ale svým stylem řízení se mi nejvíce líbí Ondřej Pechanec a Emanuel Marek.

Jak trávíte zbylý volný čas mimo fotbalové hřiště?

Snažím se co nejvíce volného času věnovat své přítelkyni. Také zajdu posedět s kamarády, rád si zahraji tenis nebo se podívám na jakýkoliv sport v televizi.

Milan Vyhnanovský (sekretář OFS Rakovník a rozhodčí):

„Honza Beneš patří, stejně jako jeho bratr, k rozhodčím, kteří od počátku naslouchají doporučením ze strany starších kolegů. Dokáží se zápas od zápasu posouvat a poučit z chyb, které jsem pozoroval především v jejich začátcích. Pokud budou Honza i Adam v tomto trendu pokračovat a budou mít dostatečnou pokoru, věřím, že by pro ně krajské soutěže nemusely být poslední kariérní zastávkou.“