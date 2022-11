Hned po Půtovi šel mezi provazy mladý Patrik Puta ve váze do 32 kg. Ten se svým soupeřem ve velmi vyrovnané bitvě remizoval.

Pak přišla velká boxerská premiéra Sebastiana Kendera. V ringu stál proti sokovi poprvé a přestože se snažil, na zkušenějšího budějovického soka recept nenašel. Následoval ho Tibor Kónya, podle Červeného mladý chlapec s velkým srdíčkem bojovníka. Skutečně makal, ale na body padl.

Matyáš Ransdorf byl dalším z party, která hlavně přišla sbírat zkušenosti. Nastoupil proti zkušenějšímu soupeři z Pardubic, který byl lepší a zvítězil.

Nejmladším zástupcem celého týmu TJTZ je Petr Vacek. Chlapec se 36 kg, který nastoupil proti vyššímu a těžšímu soupeři z Králova Dvora. "Petrovi patří zasloužená poklona, protože se se svým soupeřem pral jak lev, ukázal skutečně bojovného ducha a trenéři z jeho výkonu byli nadšeni," chválil Vacka Radek Červený.

Podívejte se: Bitva u Rakovníka připomněla na letišti události z roku 1620

Ve váhové kategorii do 64kg se ve velkém ringu představil Ondřej Sladkovský proti soupeři z Pardubic. Po velmi pěkném výkonu svého soupeře porazil a domů si odnesl zaslouženou výhru.

O exhibiční zápas se postarala děvčata Hana Vávrová a Veronika Lentesová. Tato exhibice skončila výhrou Vávrové.

Richard Rafael nastoupil v už přece jen vyšší váze do 82 kg. V náročném duelu zaslouženě vyhrál.

Jako další do modrého rohu nastoupil David Matějka, student gymnázia, pro něhož byl nedělní zápas byl teprve druhou zkušeností v ringu. Zkušenosti mluvily pro jeho protivníka.

Při národní lize měl rakovnický oddíl i ženské zastoupení v podání mladé Klaudie Boršové. I pro ni byla neděle premiérou mezi čtyřmi provazy, Klaudie ale na svou soupeřku nestačila a tak prohrála v prvním kole R.S.C.

Jako jedni z posledních se v odpoledních hodinách mezi provazy představili i Nicolas Motoška, Jan Steidl a Kevin Puška. Bohužel ani pro jednoho zápasy nedopadly podle představ. Naneštěstí nemohl svůj zápas dokončit zraněný Marcel Čureja. Posledním zástupcem klubu byl Jan Blaho, jenž nastoupil ve věkové kategorii muži ve váze do 86 kg. Kvůli zranění podlehl bolesti, zápas však obětavě dokončil, byť nakonec prohrál.

Celou národní ligou boxu svěřence provázeli jejich trenéři Radek Červený, Nikola Červená, Martina Kučerová, Jakub Červenka, Matěj Sladkovský a Jiří Kapoun. Ti všichni se shodli, že všem borcům musí poděkovat. "Za to, že našli odvahu a do zápasů nastoupili. Ať už byl výsledek jakýkoli, my jako trenéři jsme na vás velmi pyšní, že reprezentujete tak krásný sport, jakým box je. Všichni do jednoho jste v ringu ukázali statečnost a velká srdíčka bojovníků. Doufáme, že vám tato zkušenost bude přínosem," dodali trenéři TJTZ Rakovník.

V rakovnickém Domě Osvěty se konalo 5. kolo Národní ligy boxu. Na domácí půdě se představilo mnoho rakovnických boxerů včetně oddílu TJTZ.Zdroj: TJTZ Rakovník

V rakovnickém Domě Osvěty se konalo 5. kolo Národní ligy boxu. Na domácí půdě se představilo mnoho rakovnických boxerů včetně oddílu TJTZ.Zdroj: TJTZ Rakovník