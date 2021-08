Hráčky se připravovaly na novou soutěžní sezonu, která snad už proběhne bez restrikcí a omezení. Podle trenérek byl návrat po loňské zrušené sezoně na kurty zase o trošku složitější, ale děvčata na soustředění makala a snažila se o návrat do původní formy. „U některých hráček je ztráta téměř roku bez míče vidět více, ale pokud budou nadále pravidelně chodit na tréninky a makat na sobě, tak se budou opět zlepšovat,“ shrnula návrat trenérka Monika Bechnerová.

Do krajského přeboru 2021/2022 přihlásil VK Rakovník dvě družstva starších žákyň. Jelikož má klub vysoký počet 21 volejbalistek, chce dát prostor zahrát si opravdu všem. Vedení považuje soustředění za velice povedené.

„Děvčata vystoupila ze své komfortní zóny ranním skokem do Tyršova koupaliště a plavbou na ostrůvek. Na hřišti se snažila odmakat, co bylo v jejich silách. Velké díky patří Tyršovu koupališti, které se postaralo o spaní a stravování. Z našeho pohledu si děvčata zase o něco více stmelila kolektiv a užila srandu. Teď si jen přejeme, aby nás Covid už neomezoval a děti mohly bez omezení dělat vše, co je baví,“ dodala Monika Bechnerová.