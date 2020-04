V době, kdy není možné kvůli vládním nařízením pořádat společné tréninky, postupuje každý sportovní klub trochu jinak. Zavidovští fotbalisté mají doporučená posilovací cvičení, která se dají praktikovat i v domácích podmínkách. Své svěřence se snaží motivovat vlastními aktivitami i trenér A-týmu mužů, Daniel Devera. Sportovní aktivity zveřejňuje ve speciální mobilní aplikaci, kterou zavidovští fotbalisté disponují. „Samozřejmě se to neobejde bez vtipných poznámek. Jinak je vše na dobrovolnosti jednotlivců,“ dodává.

Trenéři rakovnických florbalistů informují své svěřence průběžně celý rok o tom, jaké fyzické aktivity by ve volném čase měli vykonávat. „Za mě by stačilo, pokud to situace umožní, se jít dvakrát až třikrát týdně proběhnout. Kategorie dorostenců a výše by si k tomu měla alespoň jednou až dvakrát týdně zacvičit,“ dodal Vít Němeček. Přesné pokyny pro danou kategorii pak určují její trenéři.

Hráči SK Rakovník s profesionální smlouvou mají nakázaný individuální trénink. Jeho plnění si klub kontroluje prostřednictvím výstupu hráčů skrz aplikace. „U ostatních hráčů trenér doporučil náplň individuálního tréninku a věřím, že i všichni tréninky dodržují,“ uvedl pro Rakovnický deník předseda SK Rakovník Marek Tvrz.

Rakovničtí hokejisté mají po ukončené sezoně doporučen spíše aktivní odpočinek. Začátek “suché“ fyzické přípravy na další sezonu je pak plánován na přelom dubna a května.

Dopady nouzového stavu na sportovní kluby jsou různé. Hokejisté ukončili svou činnost předčasně asi o dva týdny. Mrzí je především dopady na sportovní stránku. „Všechny dětské kategorie měly odehrát ještě několik soutěžních utkání a turnajů a A-mužstvo mělo skvěle rozehrané play-off s velkou šancí na úspěch,“ okomentoval nastalou situaci Tomáš Veselý. Celkové dopady na klub bude hodnotit, až situace odezní a vše se vrátí k normálu.

Největší ztrátou pro zavidovské fotbalisty mohou být finance vynaložené na zimní přípravu, které, v případě že stav karantény bude trvat měsíc a déle, přijdou vniveč. Další problém může nastat, pokud by bylo rozhodnuto o dohrání soutěží systémem tzv. “anglických týdnů“, kdy klub odehraje dva soutěžní zápasy v jednom týdnu - jeden o víkendu a druhý v pracovním týdnu. „Jelikož spousta kluků, včetně mě, máme zaměstnání mimo okres, scházení se na středeční zápasy, které by se konaly od 18 hodin, by bylo velice problematické,“ vysvětluje Daniel Devera.

Naopak fotbalisté SK Rakovník by takovou finanční ztrátu pocítit nemuseli. „Jsem moc rád, že náš zásadní partner již deklaroval, že podpora bude pokračovat navzdory aktuálním okolnostem. Tudíž věřím, že finančně třeba na rozdíl od jiných klubů nic nepocítíme. Až to situace dovolí, tak se zkrátka zase plnohodnotně vrátíme do sportovní činnosti, zda to bude v červnu, v září či v lednu, to nás neovlivní, byť samozřejmě ta doba bez fotbalu je pro nás všechny těžká,“ doplnil Marek Tvrz.

Je potřeba zmínit, že všechny oslovené kluby se shodnou na jednom - absolutní prioritou je v současné situaci zdraví jejich členů. Zároveň také apelují na dodržování vládních nařízení.

Autor: Tomáš Konopásek