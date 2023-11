Parádní reprezentace se povedla boxerskému klubu TJTZ Rakovník na prestižním galavečeru v německém Výmaru. S tamním klubem Verein Weimar spolupracují Rakovničáci už deset roků, jsou sem pravidelně zváni a i letos dovezli tři výborné rohovníky Ondřeje Sladkovského, Marcela Čureju a Milana Mrázka. První dva jsou přímo z líhně TJTZ, třetí pak z Hradce Králové.

TJTZ Rakovník reprezentovali český box v německém Výmaru Ondřej Sladkovský, Marcel Čureja a Milan Mrázek plus trenérka Nikola Červená. | Foto: Foto: TJTZ Rakovník

Nejmladším reprezentantem TJTZ byl ve Výmaru teprve patnáctiletý, velmi nadaný Ondřej Sladkovský, jehož sobotní zápas na německé půdě byl jeho devátým utkáním mezi provazy. Ve váze do 70 kg nastoupil proti sedmnáctiletému Muradu Mukalievovi z domácího klubu. Murad je je v Německu známým mladým talentem, který má na svém kontě přes 30 utkání a startoval i na německém národním šampionátu, kde se pravidelně umisťoval na prvních příčkách.

Sladkovský s Mukalijevem spolu odboxovali krásná, vyrovnaná a technicky bohatá tři kola. Zápas nakonec podle bodových rozhodčích Ondřejovou prohrou na body.

Bubáci proti Ústí marně dotahovali, Rakovník prohrál bitvu o třetí místo

Po Sladkovském nastoupil do ringu Milan Mrázek hostující z BSM Gym Hradec Králové. Milanovi je šestnáct let a má za sebou 14 boxerských utkání. Ve váze do 74 kg se mezi provazy utkal s německým zápasníkem Sandrem Spitzem. Ten má na kontě o 27 zápasů více než Milan, ale přes mnohem menší zkušenosti ukázal Mrázek svůj talent a srdce zápasníka, a díky tomu zápas skončil remízou. "Milan boxoval tak výborně, že ho pořadatel a jeden z hlavních trenérů Verein Weimar Wolfgang John ocenil titulem Box večera," byla na Mrázka pyšná trenérka Nikola Červená.

Posledním borcem, který skončil mezi provazy, byl Marcel Čureja. Ten absolvoval poslední zápas večera s vyhlášeným německým boxerem Tonym Schneiderem. Ten má na svém kontě přes 60 utkání. Tonyho dravost a zápal do boxu bohužel Marcel nedokázal zpracovat, proto tento zápas pro českého zápasníka skončil prohrou.

Krajská liga: Čtyři góly v poslední minutě i desítka Černošic. Slaví i Rakovník

"S oddílem Box Verein Weimar spolupracujeme už více jak deset let, jezdíme na jejich galavečery a oni zase na ty naše. Z tohoto oddílu se rodí nejznámější tváře německého amatérského boxu a jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s tak kvalitním oddílem," řekla Nikola Červená a pochválila všechny borce, které měla ve výpravě. "Všichni předvedli fantastické a obdivuhodné výkony. S výsledky jsme spokojeni, protože kluci stáli opravdu proti těm nejlepším z tohoto oddílu,“ dodala Nikola Červená.