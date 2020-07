Celý turnaj byl rozdělen na sobotní základní utkání a nedělní play off. Tomu také odpovídal systém dvou skupin každý s každým, vždy tři nejlepší pak bojovali o čelní příčky a ostatní pak vyřazovacím pavoukem o konečné pořadí na sedmém až třináctém místě. Základní skupiny tak přinesly třicet šest duelů a hned od toho prvního bylo vidět, že nikdo nebyl jen do počtu, ale přijel s chutí bojovat o jeden ze tří zlatomodrých pohárů. Postupně se ale dopředu propracovávala družstva, která se mohla opřít o zkušené hráče z ligových volejbalových týmů nebo rekrutující se z větší části z hráčů na krajské úrovni.

„Vzhledem k tomu, že většina týmů měla mezi sebou registrované i neregistrované hráče, netrvali jsme důsledně na toto členění, ale rozlosovali jsme turnaj tak, aby v každé skupině byla družstva co možná nejvíce vyrovnaná. Tak jsme dali i šanci těm, kdo neměl k dispozici ligové opory. To se ukázalo jako správný krok, nikdo neměl důvod k protestům a zahráli si všichni,“ řekl tehdy Tomáš Pavlík, který celý turnaj organizačně řídil.

Večer přijela hráčům i všem příchozím zpestřit blugrassová kapela Rakovnickej potok. Ta sice odehrála první písničky před několika málo jedinci, ale postupně se prostor před pódiem zaplňoval, jak se volejbalisté vraceli osvěžení z nedaleké Berounky, našli se i tanečníci a večer se protáhl o více jak hodinu, než bylo plánováno. Společně s grilovanými dobrotami tak příjemná muzika udělala hezké finále prvního dne.

V neděli se tedy odehrávaly boje o konečné první až šesté místo, kam postoupili tři nejlepší ze základních skupin a souběžně i o další pořadí, o které se prala zbývající družstva.

Pro 3x smrt (Brno) vše začalo docela smolně, protože hned ráno prohrála s Bahnem (Praha/Rakovník/Dobřichovice) 2:0 (50:26) a také Mladí a nemocní (Rakovník) stejným poměrem vyučili Drým tým (Brno) – 2:0 (54:49). Zelení a Modří (Rakovník) opět vévodili předchozí večerní zábavě, ale na kurtech jim to už tolik nešlo. V úvodu nestačili na Potěš koště (Ústí nad Labem) – 0:2 (43:50). Jenže pak smrťáci uhráli s Mladými ještě remízu 1:1 (48:49), kdy o jediný bodík měli horší poměr bodů a to museli v dalších zápasech napravit. Drým tým remizoval s Bahnem 1:1 (41:51), a poté ještě s Potěš koště 1:1 (39:44) a prakticky se tak sesadil z bedny. Naopak Bahno rozjelo sérii tří vítězství v řadě a přímou cestou si tak řeklo o vítězství – Mladí a nemocní 2:0 (50:31), Zelení a Modří 2:0 (50:31), Potěš koště 2:0 (50:44).

Pro 3 x smrt ale byla předchozí remíza poučením a Zelené a Modré vyprovodili z kurtu výhrou 2:0 (50:39), o jediný bod byli lepší v utkání s Potěš koště 2:0 (50:38) a Drým Týmu to nasázeli také s vervou 2:0 (52:37). Rakovnické derby Mladí a nemocní – Zelení a Modří skončilo vítězstvím prvně jmenovaných 2:0 (50:31) a ani poslední duel Zelení a Modří nezvládli – s Drým týmem prohráli 2:0 (50:33). Potěš koště ještě trochu zkomplikovalo situaci Mladým a nemocným, se kterými uhrálo prohranou remízu 1:1 (34:45), ale to nepomohlo ani jemu, ani soupeři. V konečném účtování se pak družstva seřadila do tohoto pořadí: 1. Bahno 14 bodů, 2. 3 x smrt 10 bodů, sety 7:3, 3. Mladí a nemocní 10 bodů, sety 6:4, 4. Potěš koště 6 bodů, 5. Drým Tým 5 bodů a 6. Zelení a Modří 0 bodů.

V pavouku o sedmé až třinácté místo prošli prvním kolem Čerti, Precision, Panda a Tučňáci. Semifinálové zápasy lépe zvládli Čerti, kteří porazili Precision 2:0 a Panda, jež přehrála Tučňáky také 2:0. Finále pak Panda vzala útokem a po vítězství 2:0 si připsala sedmou konečnou příčku.

Celkové pořadí: 1. Bahno (Praha/Rakovník/Dobřichovice) 2. 3 x smrt (Brno), 3. Mladí a nemocní (Rakovník), 4. Potěš koště (Ústí nad Labem), 5. Drým Tým (Brno), 6. Modří a Zelení (Rakovník), 7. Panda (Brno), 8. Čerti (Litvínov), 9. Precision (Praha), Tučňáci (Stochov), 11. Veteráni (Most), Ponocní (Brno), Kapřy (Sokolov).