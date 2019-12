FBC Rakovník - TBC Horoměřice 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

První zápas začal pro Rakovník skvěle. Rozhodčí chtěli nastolit jasný metr od prvních minut, díky čemuž hrál Rakovník víc jak dvě minuty přesilovou hru pět na tři. Je nutno říct, že Rakovník se v této výhodné situaci trápil a příliš soupeřovu branku neohrozil. Trápení v koncovce je letošní vizitkou Rakovníka, o čemž svědčí nejmenší počet vstřelených branek ligy v soutěži.

Od úvodu se hrálo se vyrovnané utkání, ovšem trocha toho štěstíčka rakovnické straně chyběla. Branku naděje přece jen dotlačil za záda brankáře Ježek, ovšem Horoměřice byly v obranné fázi velmi obezřetní a Rakovník tak odcházel bez bodu.

Kanadské bodování: Petr Ježek 1 (1+0), Václav Vlk 1 (0+1).

FbC Red Dragons Hořovice - FBC Rakovník 3:6 (1:4, 0:2, 2:0)

Do druhého zápasu šli hráči Rakovníka s velkou motivací. V případě neúspěchu by to byla čtvrtá porážka v řadě, což by znamenalo nepříjemný propad v tabulce. Rakovník do zápasu vletěl jako uragán a soupeře jednoznačně zaskočil. Hořovice měly problém s napadáním, díky čemuž Rakovník vybojoval spoustu míčků a brzy se dostal do vedení 2:0. Následně se podařilo využít přesilové hry pět na tři, na což dokázaly odpovědět i Hořovice. Během druhé třetiny se dvakrát trefil Ježek a před poslední částí svítil na ukazateli stav 6:1. Třetí třetina patřila jasně Hořovicím, které přeřadily na vyšší rychlostní stupeň, zatímco Rakovníku síly postupně docházely. Rakovničtí obdrželi dva rychlé góly a mohlo jich být více, nebýt zákroků Hůly.

Kanadské bodování: Lukáš Pyskatý 3 (1+2), Petr Ježek 2 (2+0), Václav Vích 2 (2+0), Jakub Koláček 2 (0+2), Petr Čech 1 (1+0), Václav Vlk 1 (0+1), Vít Němeček 1 (0+1).

Rakovník: Hůla - Němeček, Kochánek, Čech, Tomek - Koláček, Fišer, Vích, Pyskatý, Vlk, Ježek.

(ab)