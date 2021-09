Z hředelské stáje startovalo na MČR v individuálních kategoriích celkem pět jezdeckých dvojic a v nejlepší medailové formě se ukázala Adriana Štolcová na klisně Sunny Day, která se v kategorii dětí umístila na skvělé stříbrné příčce a oproti loňskému mistrovství se dokázala posunout o stupínek výš. Podobné zlepšení se povedlo Karolíně Vitnerové s klisnou Darlun, jež ve stejné mistrovské kategorii obsadila pátou pozici. Statečně si vedly i obě nejmladší účastnice Agáta Němcová na poničce Blümchen a Eliška Maierová na plavém poníkovi Sindibádovi, které po pěkných výkonech pátečním závodu v sobotním testu ovladatelnosti chybovaly a skončily po diskvalifikaci na osmém a devátém místě, ale přesto si získaly srdce mnohých, protože v konkurenci velkých koní a starších dětí si vedly fantasticky.

"Náš hředelský tým včetně skvělých rodičů, kteří pomáhají vytvořit úžasné zázemí, si celé čtyři dny mistrovství republiky moc užil a jsem spokojená s výkony medailistů i právě s nejmladšími workerkami na MČR. Všichni k jezdeckým výkonům přidali to pravé srdíčko a mně osobně to všechno dodalo obrovskou chuť a motivaci do další společné práce a zábavy," uvedla po závodech pro Rakovnický deník trenérka Jarmila Štolcová.

Její slova potvrdil ve vyšší úrovni soutěže ve smíšené kategorii juniorů a seniorů i Vilém Fiška s Borcem a zajel si pro sedmé místo, v soutěži týmů pak JK Spongilit Hředle u Rakovníka obhájil bronz v sestavě Adriana Štolcová/Sunny Day, Vilém Fiška/Borec, Šárka Kopecká/Gin Tonic, Hana Kasalová/Falcao, Kristýna Maternová/Gin Tonic, Alice Jiříčková/Forrest, Tomáš Jiříček/Forrest a Daniel Jiříček/Lerry.

"Velké díky patří Šárce Kopecké, předsedkyni WEČR, která nás k workingu přivedla, a také Tereze Slabé, se kterou nám vydatně pomáhají v tréninku a pořádají přínosné semináře. Celé závody byly organizačním týmem WEČR skvěle zorganizované a se skvělou a výjimečnou atmosférou, která byla plná adrenalinu, krásných emocí, zážitků i smíchu," shrnula své pozitivní dojmy z mistrovství republiky v Královicích u Slaného Jarmila Štolcová.