Svoji technickou vyspělost, střeleckou produktivitu a čich na góly dokazoval ve všech dalších věkových kategoriích dorostu i celku mužů HC 1972 za dohledu trenéra Pavla Hraby a v jeho sbírce nechybí ani nejcennější medaile z republikové extraligy.

Talent roku 2019 v anketě Sportovec okresu má na svém pozemkářském účtu nejen starty v českém reprezentačním dresu na halových evropských šampionátech v Portugalsku a v Německu i v duelech Rakovníka v evropském poháru v bulharské Varně, ale v současné době se prosazuje i v nejvyšší nizozemské soutěži Hoofdklasse a své působení v zemi světového giganta pozemního hokeje si pochvaluje: "Je to o velkém nasazení v tréninku a při zápasech, ale stojí to za to. Jsem nadšený, že v dresu Klein Zwitserland nastupuji proti hráčům, kteří mají medaile z mistrovství světa a olympijských her, je to velký zážitek. Mým velkým přáním je zvládat profesionální pozemní hokej, stejně tak chci být úspěšný v maturitě na rakovnickém gymnáziu," hlásí svoje cíle Klaban.

Po českých reprezentantech z pražských klubů Kateřině Laciné a Lukáši Plochém ukazuje i odchovanec rakovnického HC 1972, že čeští pozemní hokejisté se dokáží prosadit nejen v belgické, španělské, italské a německé lize, ale i v nejvyšší soutěži medailistů z mistrovství světa, Evropy a olympijských her.

Miroslav KOLOC