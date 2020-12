Pozemní parahokej byl totiž poprvé oficiálně zařazen na Speciální olympiádu v Berlíně v červnu 2023, kdy německá metropole přivítá více než 7000 mentálně postižených sportovců ze 170 zemí světa, kteří budou soutěžit ve 24 sportech.

„Vždycky jsem chtěla být ministryní sportu, ale to už asi neklapne, a pak jsem chtěla strašně jet na olympiádu a to už zase vypadá, že klapne. Společně s Českým svazem pozemního hokeje, HC 1972 Rakovník a Domovem Ráček uděláme všechno pro to, abychom mohli Českou republiku reprezentovat v roce 2023 v Berlíně,“ představila svoji iniciativu Karolína Kříženecká, která má bohaté zkušenosti z působení nejen v Rakovníku, ale i v pražské Slavii a reprezentace.

Po zahájení tréninků bylo jasné, že je to aktivita, která dává smysl a i proto pozemní parahokej přijalo do svých řad České hnutí speciálních olympiád, které ve 130 klubech v celé republice podporuje pravidelnou činnost 2 500 postižených sportovců. I cílem týmu Domova ráček je tak připravit se na účast v olympijském turnaji, který se bude hrát ve třech výkonnostních kategoriích a český tým by měl nastoupit mezi začátečníky.

„Mentálně postižení sportovci přinášejí do našeho sportu zase jiné formy radosti a nadšení. Ráda bych přivedla k trénování parahokeje další zájemce a týmy nejen k možnosti startu na olympiádě, ale i pravidelného sportování s hokejkou,“ připojila další výzvu Karolína Kříženecká, která byla jmenována ředitelkou sportu parahokej a hlavní trenérkou a ambasadorkou pozemního hokeje mentálně postižených.