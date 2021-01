"Od přerušení divize uběhla už dlouhá doba, navíc jen s přestávkami se dalo trénovat a ani to není v současné době možné. Uvidíme, co přinesou týdny další a zda se nastartování letošního ročníku v pozměněné podobě na konci ledna podaří. Otázkou je sportovní stránka, v současné době se zatím nemáme jak připravovat," okomentoval stav vedoucí divizního týmu KST Martin Kettner. Rakovnický KST je v tabulce středočeské divize zatím čtvrtý s dvoubodovým odstupem za dvojicí Kladno a Neratovice. V případě odstartování soutěže má KST navíc příznivý los, protože bude hostem na stolech posledních Hudlic, které jsou zatím bez bodového zisku.

Krajsou soutěž I.třídy by na konci ledna 2021 zahájil v domácím prostředí KK Rakovník, který má nalosované zatím čtvrtý SK Březnice a poslední Sokol Hředle. Případným plným ziskem bodů by se KK rád vyhoupl z devátého místa do první poloviny tabulky." Nejsem si vůbec jistý, jestli se začne hrát, teď jsme přišli i o vánoční turnaje , bude to určitá loterie, jak se kdo s touto situací vypořádá," vyjádřil se k pokračování KS I. třídy nejúspěšnější hráč z podzimní části Jiří Lédl.

Těžký začátek bude mít ve stejné soutěži rezerva KST B, která je zatím poslední bez bodu a čekal by jí zápas na stolech druhého Sokolu Nižbor.

Miroslav KOLOC