"Co pro mě znamená desátý start? Stal jsem se legendou," pousmál se Macík v rozhovoru s ČTK a poukázal na označení, které organizátoři přidělují všem závodníkům s nejméně deseti starty. "Je to speciální, už je to docela dost. Říkám si, že už to snad trošku umím. Přibývající Dakary vám zvyšují sebevědomí, dávají větší klid a jistotu v rychlosti, ve které chcete jet," řekl Macík.

Těsně před závodem se ho v preview před závodem zeptal komentátor Sebastien Piquet, zda je možné porazit výborně zajištěný tým Kamazu. „Myslím, že je to možné. Potřebujete k tomu hodně štěstí a také skvělý tým a perfektní posádku v perfektním autě. na všem zmíněném v posledních deseti letech pracujeme a doufáme, že to letos vyjde,“ odpověděl Macík.

Sedlčanský pilot bude v Saúdské Arábii útočit na premiérové umístění na stupních vítězů a pokusí se vylepšit jeho kariérní maximum, když v posledním ročníku slavné rallye dojel do cíle na čtvrtém místě. „Nikdy ale není možné predikovat, jak dopadne Dakar. Přesto se na to těším, doufám, že Kamazy potrápíme. Teď jsou nejlepší, ale my bychom je chtěli porazit, takže uvidíme,“ prohlásil Macík.

Až se postaví 1. ledna na start v Džiddě, tak s vědomím, že pro úspěch udělal společně s celým týmem maximum. „Víc, než jsme toho udělali, jsme udělat nemohli. Maximum děláme každý rok a zase jsme se posunuli o kus dále. Víme, že máme výbornou techniku, ale je to jen technika. Stát se může cokoliv. Věřím posádce a nevím, proč by se to nedařilo. Na druhou stranu jet v Top 3, to nikdo neví. Je to vabank. Šance, že dojedu v Top 3, je stejná, jako že nedojedu," podotkl Macík a upozornil, že k velkému úspěchu je potřeba závodit dva týdny "na hraně".

