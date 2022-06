Lákavá nabídka

Hradec Králové má možnost se zařadit na prestižní listinu míst, kde se Ironman pořádá. Za touto velmi zajímavou myšlenkou stojí místní organizace Sportvisio, která je pořadatelem Hradeckého půl/maratonu, oblíbené série překážkových běhů Gladiator Race a dalších sportovních akcí nejen ve východočeském regionu.

„Mohu potvrdit, že Hradec je na zúženém seznamu kandidátů pro tuto prestižní sportovní i společenskou událost,“ říká Roman Šinkovský, ředitel sdružení Sportvisio.

„Dostali jsme nabídku ze zahraničí od držitele licence, zda bychom nechtěli v České republice uspořádat závod na poloviční distanci, takzvaný Ironman 70.3. Profesně je to jedna z největších a nejcennějších výzev, kterou může pořadatel jakýchkoli sportovních akcí vůbec dostat. Prestiží a precizností se dá Ironman přirovnat pouze k tak ikonickým událostem jako jsou Tour de France nebo Champions League,“ doplňuje.

Co by to znamenalo pro východočeskou metropoli? Zvládlo by město vůbec takovou významnou mezinárodní akci?

Obrovská prestiž po celém světě

„V první řadě by to znamenalo obrovské zvednutí prestiže a povědomí o městě po celém světě. Na závody Ironman se sjíždí pestrá mezinárodní účast a závod je mediálně velmi sledovaný. Záběry z centra i okolí města se dostanou opravdu do celého světa. Troufám si tvrdit, že takto významná sportovní akce zde ještě nikdy v historii města nebyla. Jednoznačně by to přineslo významný dlouhodobý impuls pro ekonomiku a prezentaci města, a mělo by to okamžitý efekt na veškeré složky incomingové turistiky,“ domnívá se Roman Šinkovský.

Přípravy této akce jsou teprve na počátku, ovšem bude hodně zajímavé sledovat, jak se k této nabídce postaví zástupci města i kraje a zda se podaří tuto odvážnou myšlenku prosadit právě v Hradci Králové.