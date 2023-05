O víkendu se konaly golfové ligové soutěže. Muži z Podbořánek, kde se připravuje i řada dětí z Rakovnicka, hráli v Beřovicích na Slánsku 1. ligu ve složení: Vladimír Gregor, Viktor Kepka, Viktor Kepka ml., Štěpán Kepka, David Zuska, Martin Zimerman a Jan Unatinský. Po dobrých výkonech obsadili mezi dvanáctkou družstev 6. místo.

Golfistky Podbořánek skončily v lize druhé. | Foto: Lucie Svěráková

Ženy hrály doma na Barboře 2. ligu, kde nasadily dva týmy. Team A ve složení Diana a Martina Najmonová, Daniela Vaníkova a Lucie Svěráková zvítězil s náskokem 14ti ran před klubem GC Bitozeves v konkurenci osmi klubů. Team B Kateřina Zusková, Simona Najmonová, Lenka Holzbauerová, Alena Čapková, Monika a Monika Kalousovi a Johanka Černá skončil šestý.

Polovinu ligových hráčů a hráček Podbořánek vychoval klub v místním TCM (tréninkovém centru mládeže).

"Kluci tady hrají 1. ligu mužů, dívky 2. ligu žen, dále máme družstva do 14ti let, do 16ti let smíšené, a družstva dívek do 18ti let a chlapců do 18ti let, všechny teamy se účastní mistrovství ČR družstev. Pod vedením Vladimíra Gregora člena PGA, se může stát i vaše dítě golfovým hráčem. Přijďte se podívat na tréninky každou středu v 17 hodin, kde trénují děti od 5 do 18ti let všech výkonnostních kategorií. Tréninky máme 3× týdně, golfové vybavení zapůjčíme, zkušební 2 tréninky jsou zdarma. Těšíme se na vás i vaše mladé golfisty," láká mladé naděje Lucie Svěráková.

