Zimní varianty Rakovnické 60 se zúčastnilo přes 900 chodců, běžců a cyklistů

Nejrychleji nakonec zvládl trasu Tomáš Franče, a to v čase 1 hodina 55 minut. Z cyklistů byli nejrychlejší Lukáš a Petr Dobrých, kteří zimní variantu zvládli pod hodinu 20 minut.

„Jednalo se o největší účast v historii a bylo to opravdu super. Všichni si pochvalovali zajištění, i když jsme měli trošku obavy, jak to zvládneme, neboť se přihlásilo dvakrát více lidí, ale nakonec jsme to připravili dobře. Objednali jsme hodně autobusů, občerstvovací zastávky jsme zásobovali více než obvykle, logistiku jsme měli zvládnutou, nikde se netvořily fronty, což bylo fajn," konstatoval Šmidrkal.

Ten zatím netuší, zda bude zimní varianta Rakovnické 60 tradicí. „Ještě uvidíme. Je to trochu jiné než v létě. Tam je to roztažené do celého dne, tohle byla taková rychlovka, a jelikož jsme chtěli udělat stejné zajištění, bylo to docela náročné. Necháme si to rok uležet a pak se rozhodneme," dodal s úsměvem.