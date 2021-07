V kategorii juniorek do 69 kg se umístila na 2. místě Lucie Peterová – výkonem 65 kg, která je do budoucna pro rakovnický oddíl velkou nadějí. Díky obrovskému potenciálu, má velké šance lámat také národní rekordy.

Společně s juniory vyrazila na MČR do Jihlavy také legenda rakovnického silového trojboje Adina Hyková, která opět nezklamala své fanoušky a zvítězila v kategorii žen M4 do 63 kg – výkonem 57,5 kg. Adina se nyní připravuje na blížící se mistrovství Evropy, které se po dlouhé době bude konat v Plzni.

Trenér rakovnických siláků Marián Přibyl nešetřil chválou na všechny své svěřence.

A Jiří Hamouz v rozhovoru pro Rakovnický deník vyprávěl o svých začátcích v silovém trojboji, o přípravě na MČR v Jihlavě a o svých cílech do budoucna.

Jiří, jak se cítíte jako novopečený mistr České republiky v benchpressu?

(Smích) Dá se říci, že se cítím pořád stejně, protože tohle vítězství pro mě zase tolik neznamená. Ale doufám, že se mi něco podobného podaří zopakovat v kategorii Raw a určitě bych si v budoucnu přál, abych stejný úspěch zopakoval i v jiné kategorii. Vím, že by měly být závody někdy na podzim, ale uvidíme, jak vše bude, z důvodu covidové doby a podobně.

Jak probíhala vaše příprava na MČR v Jihlavě?

Musím uznat, že nějak zvlášť jsem se nepřipravoval. Právě z důvodu zmíněného covidu jsem si myslel, že žádné soutěže nebudou. Čekal jsem, že podzimní soutěže budou zrušeny a začneme až od nového roku. Poté, co jsem se o závodech v Jihlavě dozvěděl, naštěstí jsem měl doma v garáži nějaké vybavení, abych se mohl udržovat v kondici, a tak jsem tedy zahájil přípravu na MČR. Naplno trénovat jsem začal asi tři týdny před soutěží, abych se dostal na stejné výkony, které jsem měl loni na jaře, než přišla pandemie. Snažil jsem se z přípravy vytěžit maximum, abych podal co nejlepší výkon a jsem moc rád, že se to povedlo.

Měl jste mezi soupeři silnou konkurenci?

Z kluků co jsme na závody dorazili, tak jsme všichni byli na té úrovni, na které se mohlo předpokládat, že budeme. Myslím si, že to mezi námi bylo hodně vyrovnané a vlastně druhé místo se dělilo jen rozdílem váhové kategorie. Jinak připraveni jsme byli celkem podobně. Nejvíce ovšem rozhodla samotná strategie, za kterou samozřejmě vděčím svému koučovi Mariánovi.

Jaký máte nyní cíl do budoucna, kterého byste rád docílil?

Obecně je mým cílem zlepšit všechny tři disciplíny v trojboji. Jelikož si myslím, že u mě dominují spíše benchpress a mrtvý tah. Takže bych chtěl zapracovat na celém trojboji jako takovém. V budoucnu bych rád zvedl výkony v benchpressu, a také se chci zaměřit na dřepy a dostat se na nějakou vyšší úroveň.

Prozradíte čtenářům nějaké zážitky z Jihlavy?

(Smích) Zážitků jsme tam zažili opravdu mnoho, ale raději bych to více nerozebíral. Náročné to bylo hlavně díky počasí, protože v hale bylo nesnesitelné horko a bylo to jako zvedat činky v sauně.

Jak dlouho se věnujete silovému trojboji?

V rakovnickém oddíle působím již tři roky. Před tím, než jsem se začal věnovat silovému trojboji, chodil jsem pravidelně cvičit a nějakým způsobem se pokoušel do této oblasti sám zasvětit, ale nebýt Mariána Přibyla a dalších zkušených závodníků z rakovnického oddílu, tak bych se určitě bez jejich pomoci dále v tomto sportu nikam neposunul. Rozvíjet jsem se tedy začal až po příchodu do klubu TJ TZ Prosport Rakovník. A pevně doufám, že zde ještě nějakou dobu setrvám.

Upravujete před závody svůj jídelníček?

Ani moc ne. Spíše si stravu hlídám celý rok. Že bych držel nějaké diety, to opravdu ne, ale snažím se mít pod kontrolou příjem kalorií, abych jich neměl zbytečně moc. Má výhoda spočívá v tom, že ve své váhové kategorii jsem skoro vždy nejlehčí, takže to zas tolik neřeším.

Jiří Hamouz – narodil se 25.2. 2000 v Praze. V oddíle TJ TZ Prosport Rakovník působí od roku 2018. Mezi jeho dosavadní úspěchy také patří 3. místo z MČR v benchpressu, 1. a 2. místo v mrtvém tahu na juniorské soutěži a dále 3. místo v benchpressu v soutěži Roll. V současné době mimo jiné dokončuje trenérské zkoušky 2. Třídy v Národní akreditaci se specializací na silový trojboj. Po získání trenérské licence se stane národním trenérem, což mu umožní účastnit se také mezinárodních soutěží. V budoucnu by se rád věnoval hlavně mládežnickým kategoriím.

DAVID ŠRÉDL