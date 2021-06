Žolíci Honza a Lucka ovládli první turnaj v Koutku

Redakce





V přílepském Koutku se zase sportuje! V sobotu se sjelo do klubu asi patnáct lidí, z nichž vzešlo pět přihlášených týmů do volejbalového turnaje. Jeho vítězi se nakonec stala dvojka s názvem The Jokers, která nedala nikomu šanci.

Volejbalový turnaj v Koutku | Foto: M. Krčmářová

České země zachvátilo o tom víkendu nebývalé (tropické) vedro, a tak ředitelka Lucka váhala, zda turnaj uskutečnit, nebo prostě jen volně, dle libosti a individuální kondice, se na rozpáleném kurtu střídat. Natěšení účastníci se rozhodli pro turnaj – šlo vlastně o deset zápasů celkem, každý tým čtyři, a to všichni zvládnou. Hrálo se na jeden set do 21 vítězných bodů. Jasnými favority byli Honzík (v sezóně jde z turnaje do turnaje a nevynechává ani soustředění v Itálii) a Lucka – oba velmi zkušení plážisté, a to se potvrdilo i ve výsledcích: jediní neprohráli ani jeden set, když nejlepšími soupeři jim byli Tom s Eli (uhráli na ně 16 bodů). Druhá skončila dvojice Kupky, ta prohrála jen se jmenovanými The Jokers (8:21). Na dalších třech místech došlo však k zacyklení – každý tým uhrál jedno vítězství. Rozhodovalo tak skóre, a to bylo nejméně příznivé pro Badalovi (-19), rozdíl mezi třetím a čtvrtým týmem byl těsný – pouze 1 bod: Kačka s Kubou (-14), Tom s Eli (-15). Umíte kopnout do meruny? Hlaste se na fotbalový turnaj do Přílep Přečíst článek › Výsledné pořadí: 1. The Jokers (Honzík a Lucka) 2. KUPKY (Martin a Irena) 3. Kačka s Kubou 4. Tom a Eli 5. Badalovi (Radek a Jitka) A protože se v pozdním odpoledni slunce lehce zastřelo a teploty poklesly, hrálo se volně dál ještě v nahodilých párech. Díky studenému květnu se nepodařilo pořadatelům vyčistit a napustit plný bazén, i tak všichni ocenili osvěžení alespoň ve vodě do pasu. Pro děti připravili v klubu bazén nafukovací nadzemní. Večerní posezení u grilu a při svíčkách dovolilo ještě dodatečně oslavit narozeniny vítěze turnaje Honzy. Marcela Krčmářová Volejbalový turnaj v KoutkuZdroj: M. Krčmářová Volejbalový turnaj v KoutkuZdroj: M. Krčmářová