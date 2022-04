Po předchozích zastávkách turnajů EYBL (European Youth Basketball League) měli všichni členové Sokola pražský U14 chuť se opět poprat o vítězství a další postup do Litvy. Jenže odjeli kvůli nemocem a zraněním pouze s devíti hráči do pole a hned v prvním duelu odpadl další borec. To pomohlo soupeřům, kteří přijeli s patnácti hráči a v koncovkách toho využili.

Už první utkání Pražanů s Vardarem Skopje bylo vyrovnané, ale soupeř ze slavného klubu uhájil těsnou výhru 85:83. Další duel s bosenským týmem Buducnost prohráli Sokoli opět v osmi 78:89 a s týmy Honvéd 96:103 a Rátgéber 45:91. Zejména v posledním mači už mladí Češi fyzicky nestačili.

Kryštofu Brezíkovi udělalo aspoň malou radost zařazení do All Stars turnaje. Společně se Zarko Terzievskim z Vardaru Skopje je také na prvním místě v nastřílených bodech /oba 249/ z celé soutěže EYBL CE U14.

"Jsem rád, že jsem mohl opět se Sokolem Pražský vyjet hrát do zahraničí. Před odjezdem jsem nemohl kvůli doléčování zranění trénovat a při utkáních jsem se postupně dostával do formy. Přes naše prohry i kvůli malému počtu hráčů, jsem byl rád, že jsme se nemuseli za náš výkon stydět," uvedl Brezík, jehož před odjezdem do Maďarska morálně podpořil a popřál mu hodně štěstí do kariéry i starosta Nového Strašecí, sám sportovec Karel Filip.

Kryštof Brezík se v Pécsi dostal do All Stars turnaje.Zdroj: archiv K. Brezíka

