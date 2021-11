Program má bránit propouštění. Podle analýzy ministerstva práce k 10. srpnu získalo z Antiviru podporu téměř 74 300 firem na výdělek či náhradu mzdy pro milion zaměstnanců. Výdaje dosáhly skoro 50,18 miliardy korun.

"Program velmi dobře zafungoval - zejména v minulém roce. Teď ho bohužel musíme aktivovat znovu. Je to za stejných podmínek, jak známe z minula," uvedla ministryně. Její úřad ze svého rozpočtu vyčlení 1,4 miliardy korun. Suma bude především z evropských peněz, dodala šéfka resortu práce.

Na vládě jsme nyní schválili obnovení Antiviru B, který je určen pro podniky nepřímo zasažené covidem. Příspěvek bude ve výši 60 % vyplácených mezd včetně odvodů, maximálně však do výše 29 tisíc na zaměstnance, a to zpětně od 1.11. To vše pod dohledem kontrol proti podvodům! — Jana Maláčová ?? (@JMalacova) November 29, 2021

Informaci na tiskové konferenci vzápětí potvrdila také ministryně financí v demisi Alena Schillerová. „Program by měl být platný do konce února příštího roku. K rozhodnutí jsme přistoupili kvůli nouzovému stavu, který vyhlásila vláda," uvedla.

Babišova vláda v demisi vyhlásila od 26. listopadu na 30 dní nouzový stav, platí některé zákazy a omezení. Podnikatelé si stěžují na pokles tržeb. Kabinet v demisi se minulý týden shodl na tom, že vedle dalších kompenzací obnoví i vyplácení příspěvku B z programu Antivirus. Tato podpora dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun. Dosud se z Antiviru vyplácí příspěvek A pro lidi v karanténě, který pokrývá firmám 80 procent náhrady mzdy do 39 tisíc korun. Dřív se poskytoval ještě příspěvek A+, kdy stát hradil celé mzdy s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda nařídila uzavřít.

O obnovení příspěvku B jednala už v polovině října tripartita, a to kvůli omezování výroby v automobilovém průmyslu kvůli nedostatku čipů. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se tehdy shodli na využití této podpory z Antiviru pro automobilky a jejich dodavatele. Babišův kabinet pro ně ale program dosud nespustil. V EU bylo totiž potřeba vyjednat výjimku pro jeden sektor. Podle Maláčové jsou příspěvky z programu nyní pro všechny firmy, které se kvůli epidemii dostaly do potíží. Podle evropských pravidel bude možné podporu vyplácet do konce prvního pololetí příštího roku.

Vláda v pondělí projednávala také digitalizaci některých žádostí. „Dalším bodem, který jsme projednávali, je zjednodušení žádostí o sociální dávky, aby žadatelé nemuseli chodit na úřad práce osobně," doplnila Schillerová.

O povinném očkování proti covidu se podle ní rozhodne do konce týdne. V návrhu budou lidé nad 60 let a některé profese.