„Odmítáme jakoukoliv diskriminaci a nebudeme ukazovat prstem, kdo může, a kdo nemůže jíst naše burgery. Šest let se snažíme, aby k nám lidé chodili ve větších a větších počtech, stálo nás to spoustu dřiny. Očkování je volba každého jednotlivce a my nebudeme nástroj pro utlačování svobody,“ vyjádřil se majitel rakovnického podniku Vít Škaloud.

V provozovně v Palackého ulici se budou i nadále dodržovat rozestupy mezi stoly, dezinfikovat se bude po každém zákazníkovi a obsluha bude mít na ústech respirátor. V případě návštěvy zákazníka, který nebude mít certifikát či nebude očkován, mu obsluha zdarma poskytne antigenní test, kterým se může prokázat kontrole z hygieny. „Všechny kroky jsem konzultoval s krajskou hygienickou stanicí,“ podotkl Škaloud.

V pecínovské hospodě Na Růžku je personál na kontroly připraven. „Psali jsme upozornění na sociální sítě, máme to i vyvěšené na hospodě, takže na kontroly jsme připraveni. Nechápu ale, že nás na to nikdo písemně neupozornil. Žádné oficiální instrukce nemáme. Kdybych nesledoval zprávy, tak bycho tom ani nevěděl, což je absurdní,“ konstatoval majitel hospody Ondřej Kinkal.

V případě, že se najde nějaký zákazník, který bude prokázání bezinfekčnosti odmítat, má pro něj majitel pecínovského Růžku jasnou odpověď. „Samozřejmě je to absurdní, že já jako hostinský bych měl kontrolovat někoho, kdo porušuje nařízení, ať už je právní či nikoliv. Je to podobné, jako kdybych byl zaměstnancem na benzínce a byl zodpovědný za to, že řidič řídí pod vlivem alkoholu. Když je ale takové nařízení vydáno vládou, chápu, že se musí dodržovat. Takže ho respektuji, a to i z důvodu, že nechci mít v případě kontroly problémy,“ sdělil Kinkal.

Kontrolovat bezinfekčnost hodlá i hospodský Petr Mendík, který pracuje v mutějovické restauraci. „Máme to nařízené vládou, takže to kontrolovat musíme. Je to celé špatně, ale nezbývá nám nic jiného,“ uzavřel Mendík.