„Druhá vlna přišla ve chvíli, kdy pro nás začíná fitness sezóna. Takže nás zasáhla mnohem citelněji než jarní uzavření,“ konstatovala majitelka Profi Fitness Millenia Rakovník Petr Kubíčková, podle níž je podpora od státu směšná. „Pět set korun na den nám nedá ani na životní minimum a na jinou dávku nemáme nárok. Náklady zůstávají a příjem je nulový,“ poznamenala Kubíčková.

Fitness Millenium nabízí dětské lekce, aerobik, cvičení rodičů s dětmi, parkour nebo kompenzační cvičení.

Prázdná tělocvična

„K tomu všemu potřebujeme tělocvičnu, nářadí a náčiní. Při zavření vnitřních prostor nám vše stojí,“ připomněla Kubíčková, která by očekávala větší pomoc i od města. „Už v první vlně některá města místním podnikatelům pomohla, ale u nás nic,“ postěžovala si.

Kompenzace vnímá jako nedostatečné i majitel sportovního klubu Mek GYM Rakovník Marek Hauner. „Jediná kompenzace se nabízí od nadace sportu NSA, ale jsou tam velice přísné podmínky. Pokud nám naši žádost neuznají, tak celý příští rok budeme bez příjmů. A protože nás letos nechali už dvakrát zavřít, jsme úplně vyřízení. To, že máme vybavení na splátky a nemáme možnost si vydělat, nikoho nezajímá,“ řekl Hauner, který koupil ve Fojtíkově ulici v Rakovníku dvě nemovitosti a proměnil je v moderní tělocvičny.

„Celá situace mě mrzí, protože zájem o cvičení je velký, máme 140 aktivních členů a řadu dalších zájemců musíme odmítat. Už jsme uvažovali o dalším rozšíření, ale na to nebudeme mít peníze. Veškeré moje příjmy z podnikání začaly padat do klubu a vzal jsem si i úvěr, abych ho udržel,“ vysvětluje Hauner, kterého těší alespoň fakt, že je poměrně velký zájem o on-line lekce.

Tanec on-line

„Třeba zájem o taneční sport, který provozujeme v aquaparku, se zvedl. Ženy tam moc nechtěly chodit, protože se styděly a bály se, že to nezvládnou, ale po zavedení on-line lekcí se počet zvýšil,“ dodal majitel Meg GYM Rakovník.

On-line lekce nabízí i Studio Cvička v Novém Strašecí. Jeho zakladatelka Kateřina Tučková ovšem přiznala, že jde spíš o udržení klientely než o kompenzaci ztrát. „Sice je to placené, ale lidé už podle mě stejně nemají peníze, proto cvičíme tak pro dva, tři lidi, což nám nepokryje ani náklady na lekci. Takže saháme do vlastních kapes a peníze docházejí. Pokud nás nepodpoří i město, nevím, jak to bude dál,“ poznamenala Tučková.

Ze čtrnácti lektorů novostrašeckého studia se cvičení věnují jen čtyři. „Všichni jsou OSVČ nebo na dohodu a mají druhé zaměstnání, které se snaží udržet, nebo jsou doma a nejsou schopni lekci zajistit,“ dodala Tučková.

OSVČ je i Sandra Rulfová, která působí převážně v rakovnickém Milleniu, kde vede osobní tréninky a skupinové lekce. Aktuálně nabízí individuální tréninky v Čermákových sadech a natáčí cvičební videa na sociální sítě.

Zatím prý situaci zvládá, ale bojí se další vlny. „Tu už bych asi nezvládla. Peníze nejsou zdaleka takové jako dříve, ale jsem ráda alespoň za pár tréninků, které můžu mít venku, a samozřejmě i za podporu klientů, kteří mi píšou, že jinak by se ke cvičení nedokopali. Musela jsem se trochu uskromnit, ale na základní potřeby to stačí,“ řekla Rulfová.