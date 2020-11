„Bojujeme na krev,“ říká rakovnický podnikatel Petr Svoboda, podle kterého je situace pro hotel po všech stránkách katastrofální. „Zavřené je navíc i celé solární studio a ostatní wellness služby. Jako hotel už fungujeme přes patnáct let, neradi bychom zavírali. Výhodou je, že jsme ve vlastních prostorách, ale zase splácíme různé úvěry. O nějaké peníze jsme požádali, ale zatím jsme nedostali vůbec nic – a z toho jsem smutný,“ říká Svoboda.

Hotel Svoboda nabízí jak komfortní dvoupokojové apartmány, které jsou teď prázdné, tak lacinější garsoniéry. „Luxusnější část zařízení využívali hlavně cizinci – zahraniční manažeři, kterých jsme tu měli zhruba osmdesát procent. O ně jsme ale kvůli pandemii přišli. Trochu nás drží lacinější ubytování v garsoniérách, ale se zostřením opatření se i to dost propadlo,“ vysvětluje Svoboda. „Vzhledem k tomu, že máme zaměstnance na hlavních pracovních poměrech, rádi bychom je udrželi, ale bude to velmi obtížné,“ dodává.

V podobných nesnázích je i Petr Kotík, majitel penzionu Bezděkov v Rakovníku. Penzion ubytovává především lidi dojíždějící do regionu za prací, avšak těch je nyní mnohem méně, podle Kotíka přibližně pětina. „Nějací lidé ještě jezdí, ale obrat je minimální. Naštěstí nám v poslední době výrazně vzrostly rozvozy jídla, a to i díky kampani, do které jsme investovali spoustu úsilí, ale pořád jsme na nějakých třiceti procentech výroby. Pití rozvezeme tak deset procent oproti normálu, takže to rozhodně není na dlouhodobé přežití,“ vysvětluje Kotík, který zatím udržuje stálý počet zaměstnanců.

Nedostatečná podpora

Podle majitele penzionu je zcela nedostatečná i podpora od vlády. „Četl jsem celý den výzvu, o co můžeme žádat, a je opravdu velmi složité se v tom vyznat. Nakonec jsem zjistil, že díky Antiviru můžeme žádat stoprocentní náhradu mzdy, ale nejdříve ji musíme vyplatit – a pak nám ji stát teprve vrátí, ale kde ty peníze máme sehnat?“ přemítá Kotík.

Ubytování a restaurační služby nabízí i Poddžbánský pivovar Mutějovice. Jeho majitel Karel Klátil vážně přemýšlí nad jeho uzavřením.

„Minulý týden byl ještě docela dobrý a pomohl nám k tomu, že jsme si řekli, že má smysl to dále držet. Tento týden, který navíc rozbil svátek, už ale nikdo nepřijel, a pokud v příštím týdnu rezervace nebudou, nemá smysl to dále držet,“ míní Klátil.

To v nesuchyňském hotelu Lions nebo v Hotelu Jesenice bylo zachování provozu už neudržitelné. „Jsme kongresové a wellness centrum, tak se nás opatření týkají absolutně, obsazenost nám spadla tak na patnáct procent a když přišel lockdown, byli jsme nuceni zavřít. Nemělo by smysl mít otevřeno pro patnáct klientů při kapacitě sto padesáti lůžek,“ konstatuje provozovatel Hotelového resortu Jesenice Daniel Křováček, který vzhledem k velkým ztrátám přistoupil i k omezení počtu zaměstnanců.

„Zachoval jsem počet jako v předchozích letech, ale s pracovníky, které jsem přijal kvůli rozšíření služeb, jsem se musel rozloučit,“ říká Křováček, podle něhož by v případě déle trvajících opatření většina hotelových rezortů zkrachovala.

„Pokud se opatření do konce roku uvolní, i tak se z toho budeme dostávat nejméně dva roky, než budeme zase v kondici. Doufám, že stát se k nám zachová jinak než na jaře, kdy jsme nedostali ani provozní úvěr, který měl být krytý státem. Kromě Antiviru žádnou podporu nemáme,“ dodává Křováček.