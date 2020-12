Kadeřnické salony se podobně jako na jaře po znovuotevření ocitly pod náporem zákazníků. Situace je pro kadeřnice je navíc o to komplikovanější, že všichni chtějí mít účes ještě do Vánoc. Aby zákazníkům vyhověly, zůstávají v práci do dlouhých večerních hodin, přesto všechny zdaleka neuspokojí.

Kadeřnice z rakovnického kadeřnictví Nikola Vágnerová na Husově náměstí. | Foto: Deník / Josef Rod

„Máme plno, asi jako všichni. Od doby, co bylo jasné, že otvíráme, mi neustále zvonil telefon, že jsem sotva stíhala uvařit, ale samozřejmě jsem za to ráda. Museli jsme prodloužit otevírací dobu, abychom stihli všechny lidi do Vánoc,“ potvrdila velký zájem kadeřnice Nikola Kratochvílová.