/FOTOGALERIE/ V areálu krušovického pivovaru byla uvedena do provozu nová skladová hala H3. Stavba zahrnuje také okolní komunikace, novou nákladní vrátnici a oplocení. Pivovar investoval i do rozšíření kapacity plechovkové linky, neboť jak potvrdil i ředitel Michal Rouč, zájem o plechovkové pivo po vypuknutí pandemie prudce stoupl.

Nový sklad o velikosti tři tisíce čtverečních metrů v krušovickém pivovaru. | Foto: archiv pivovaru

Právě epidemie Covidu ovšem způsobila při realizaci projektů značné komplikace. Výstavba skladu musela být striktně oddělena od provozní části kvůli hygienickým omezením. „Všechny části, a to i kancelářskou, máme totálně oddělené, aby se lidé nepotkávali a uchránili jsme je od nákazy. Zatím se nám to daří, i když vím, že to pro zaměstnance není jednoduché,“ uvědomuje si Milan Schramm, ředitel výroby pivovaru společnosti Heineken. V pivovaru je také povinné nošení roušek a lidé, kteří procházejí vrátnicí, podstupují měření teploty.