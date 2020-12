Milovníci zlatavého moku na Rakovnicku si předčasný konec roku ujít nenechali

/FOTOGALERIE/ Je kolem páté hodiny odpolední a v hospodách si není kam sednout? Ještě vloni by to byl velmi netradiční obrázek. Tedy pokud by se nehrálo finále mistrovství světa v hokeji a nebo by nebyl poslední den v roce. Čtvrtek 17. prosince byl ovšem pro řadu štamgastů malým předčasným silvestrem, neboť již od následujícího dne se restaurace i hospody vrátí opět k výdejovému okénku, a minimálně do konce roku se zde zákazníci neohřejí.

V hostinci Na Růžku v Pecínově den před opětovným uzavřením hospod a restaurací. | Foto: DENÍK/Josef Rod

Plno hlásil krátce po setmění i pecínovský Růžek, který je vyhlášený nejen příjemnou venkovskou atmosférou, ale také mnoha kulturními programy. Tím posledním byla Stříbrná sobota, která i v omezených podmínkách přilákala spousty návštěvníků, což potvrdil i provozovatel Ondřej Kinkal. „Bylo to moc krásné, venku i vevnitř byla spousta lidí, více než jsme očekávali. Také stánků bylo opravdu hodně. Bylo jednoznačně vidět, jak lidem chybí kontakt, nemají kam jít, s kým si popovídat a tady nasáli vánoční atmosféru,“ popsal Ondřej Kinkal. Hoteliéři: Situace je pro nás zdrcující. Víc než stát nám pomáhají věrní hosté Přečíst článek › Ten také přiznal, že poslední týden, kdy byla hospoda otevřena pouze do osmi hodin přinesla nečekané obrázky. „Bylo to až vtipné, že třeba kolem sedmé hodiny večerní už byla spousta lidí pod parou. Přišli třeba už v pět hodin, aby toho stihli co nejvíce vypít,“ povšiml si hospodský. Tomu opětovné uzavření hospod vzalo čáru přes rozpočet. „Nakoupil jsem zboží za 60 tisíc, tedy z peněz, které jsem měl našetřené z léta. Úplně jsem se vydal z peněz a vůbec jsem nečekal, že se to tak brzy opět zavře. Teď mi peníze leží ve zboží, z něhož má některé omezenou trvanlivost a přitom jsem je mohl investovat třeba do energií, na které teď nemám,“ krčí rameny. Zpřísnění opatření? Zavřené provozy dostanou stoprocentní kompenzaci, řekl Babiš Přečíst článek › Pecínovský hospodský bude i mezi svátky podobně jako na jaře či na podzim pokračovat v rozvozu jídel a pití a doufá, že omezení nepotrvají dlouho, již jen kvůli tomu, že pecínovský Růžek je rovněž znám kulturními akcemi. „Celý podzim jsme odložili na leden a už akce opět odkládáme na březen či duben, ale spíše na neurčito, protože nikdo neví, jak dlouho to celé bude trvat. Už jsem se s pozvanými autory i domluvil, že jim zaplatím část honoráře předem, protože pro ně je to jejich živobytí,“ dodal Ondřej Kinkal.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu