„Loňské produkce byla poměrně dobrá, možná i lepší než předchozí a samozřejmě se přesunula více do sudu. Nyní je to ale špatné, je vidět, že lidem docházejí peníze a pivo se tolik neprodává. Leden bývá vždycky slabší, ale teď je to ještě horší než loni,“ říká Pavel Malkovský z Pivovaru Olešná.

Ceny piv v Olešné vzrostly přibližně o deset procent. „Udělali jsme jiný formát cen s bonusy, ale samozřejmě se inflace promítla do zdražení,“ potvrzuje Malkovský.

Olešenské pivo je nejvíce k mání v Rakovníku a na dalších místech na Rakovnicku, hodně se pije i na Žatecku a v Praze. „Přes různé prodejce rozvážíme i do dalších koutů republiky spolu s ostatními minipivovary,“ připomíná majitel olešenského pivovaru.

Směsi z vlastního chmele

Podle Malkovského je nejvíce ceněný speciál Olešenská Ipa, kterou vyrábí z vlastních chmelů. „Jsou to různé směsi, které si sami pěstujeme,“ vysvětluje.

Pivovar v Olešné bude letos slavit pět let od svého založení, a tak plánuje květnový koncert skupiny Mňága a Žďorp.

David Máša, majitel stejnojmenného řevničovského pivovaru, hodnotí loňskou sezonu podobně jako ty předchozí. „Jelikož nemáme svou hospodu a prodáváme pivo tady kolem, máme stálou klientelu, která si chodila pro pivo i v době covidu. Navíc všechny podniky, kam pivo dovážíme, prošly covidovými lety docela dobře, tak nás to příliš nepoznamenalo,“ říká Máša, který stejně jako Malkovský potvrzuje stoupající zájem o sudové pivo. „My bereme s povděkem, že nemusíme stáčet tolik do malých obalů,“ dodává.

Nejvíce se pivo Máša prodává v kladenských hospodách, na Rakovnicku pak třeba v Šenku pod Vysokou bránou v Rakovníku, v Novém Strašecí Na Růžku nebo U Jansy, lahvové pivo kromě Rakovníka pochopitelně i v řevničovské prodejně U Marcely.

V loňském roce pivovar uvařil 25 speciálů. „Snažíme se dělat Ejly, tradičně vařené ze zahraničních chmelů i z nových českých odrůd, které jsou v dnešní době opravdu aromatické a dokážou konkurovat i zahraničním. Dále je oblíbená třeba Nžipa, tedy novostrašecká Ipa,“ připomíná Máša.

Silně chmelená jantarová čtrnáctka

V Poddžbánském pivovaru v Mutějovicích nyní chystají nový speciál, jehož název teprve vymýšlejí. „Ještě není na čepu. Bude to silně chmelená jantarová čtrnáctka,“ potvrzuje majitel pivovaru Karel Klátil, podle kterého se lidé zatím do hospod po covidu úplně nevrátili. „Je to pořád o něco slabší než standard. Pije se více v petkách, takže jsme museli udělat určitá opatření, zefektivnit výrobu a rozeběhnout více obchod,“ popisuje Klátil.

Mutějovické pivo je k dostání například v Praze ve Svatojánském dvoře, PET lahve třeba na Robin Oil, v Zahradnictví U Brány nebo ve svárovské farmě.

Klátil plánuje v mutějovickém pivovaru na únor oslavy Valentýna nebo zabíjačku, na 6. května koncert kapely Brutus a následovat mají další akce.