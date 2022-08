„Jedno jsem živila pro druhé, což trvalo přes deset let. Ale není to období, na které bych nerada vzpomínala. Hodně jsem se naučila – jak pracovat se stresem, s koordinací času a podobně. Byla jsem ještě bez rodiny a bezdětná, a tak na to byl čas,“ vzpomíná.

Kromě navrhování se Pavla věnuje kurzům šití, háčkování a dalším ručním pracem. Ač si nikdy neuměla představit, že by učila, dnes je v této roli velmi spokojená a naplňuje ji, když vidí spokojené klientky a jejich pokroky, které jsou mnohdy větší, než kurzistky na začátku předpokládaly.

Návrhář je i chemik, fyzik a marketér

Na krejčovině a návrhářství vidí plno pozitiv, ale i nějaká ta negativa. „Tento obor obsahuje všechno, člověk se zabývá materiály, to skrývá chemii, fyziologické vlastnosti, stroje, deskriptivní geometrii, zajišťování toho, aby vše fungovalo, marketing, a tak dále. Je to velmi přínosné pro seberozvoj, to jsou obrovské plusy. Ale má to i minusy, zdravotní důsledky. Člověk se krčí nad prací, na kterou se soustředí, nevnímá čas, bolí mne pak ruce, záda, celé tělo, to ale přináší i jiné povolání,“ popisuje Pavla.

Z oděvů její značky MeeschaP. se nejvíce prodávají basic šaty, ve kterých si každá žena připadá jako antická bohyně. Přitom jde o model, který vznikl úplnou náhodou. K Pavle totiž přišla žena, která měla rozešité svatební šaty jinde, v mezičase otěhotněla a chtěla svoji situaci řešit šaty objednanými z Číny. Ty ale bylo nakonec nutné přešít.

„Nevěsta tehdy byla z výsledku nadšená a mne napadlo udělat univerzální model pro nevěsty, objevila jsem úžasný materiál – silky – syntetické nemačkavé splývavé hedvábí, vymyslela jsem střih, který bude ladit všem typům, udělala jsem první model v bílé barvě, ale dodavatel mi pak ukázal další barvy, nakoupila jsem osm variant, a bylo to,“ směje se Pavla.

Komunitní centrum Milujeme kreativitu

V době covidu pak módní návrhářka založila Klub kreativních žen. Jde o facebookovou stránku pro všechny, kteří rádi šijí nebo vyrábí. Nápad přišel právě v době, kdy byly mezilidské kontakty kvůli viru omezené, ale potřeba sdílení nikam nezmizela.

A nedávno pak Klub kreativních žen našel své zázemí, a tím i přinesl pro zájemce možnost účasti na workshopech. Najdete ho v Mladé Boleslavi na Starém městě v budově bývalého hotelu Věnec, v zázemí komunitního centra Milujeme kreativitu.

„Kreativní kurzy a workshopy pod značkou MeeschaP. v Mladé Boleslavi už fungovaly, ale chybělo nám trvalé zázemí. Komunitní centrum tu tedy je nově pro všechny, kdo chtějí tvořit, vzdělávat se, trávit čas v kolektivu a věnovat se také sobě. Program centra zahrnuje kromě ženských témat i aktivity pro rodiče s dětmi a pro kreativce obecně.“