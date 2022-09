„Z jedné stránky samozřejmě vnímáme zvyšující se čísla na fakturách dodavatelů energií – máme několik strojů, které se bohužel ručně pohánět nedají. A na straně druhé vidíme, že zvlášť větší společnosti začínají do marketingu a merchandisingu podstatně méně investovat,“ řekl Lošák s tím, že poslední roky i navzdory pandemii byly pro Radisox úspěšné. „Šlo to velice dobře. A pak přišel takový rychlý obrat, který asi málokdo čekal. Fungujeme hodně flexibilně a naštěstí jsme zareagovali pružně,“ dodal.

Oproti loňskému roku zatím musí na zálohách zaplatit o více než dvě třetiny více. Ocitli se tak na rozcestí, kde se museli rozhodnout, jakým směrem začít šetřit. „Máme vždy na výběr, buďto zvyšovat ceny anebo snižovat náklady, což by v našem případě znamenalo samozřejmě méně lidí a tím omezení výroby. Rozhodli jsme se proto jít cestou efektivity a tento rok nedělat velké změny v cenách a ani ve zdrojích nutných pro produkci. Máme tedy podstatně menší zisky,“ prozradil Lošák.

Další cestu, jak se nesnadné situaci přizpůsobit, vidí v hledání nových obchodních příležitostí. „S většími zákazníky vždy hledáme takzvanou win-win situaci, aby to pro obě strany bylo výhodné. Máme kreativní tým, který se nebojí výzev, a tak přicházíme s novinkami, které si myslíme, že by trh rád viděl. Pokud se chceme dostat zpět tam, kde jsme byli, musí celý tým táhnout za jeden provaz. To je naše strategie,“ řekl majitel.

I v Radisoxu chtějí kohoutky radiátorů lehce přiškrtit. K tomu ale mají trik v rukávu, který spočívá v technologiích, jež používají. „Díky našim strojům, které produkují dostatek tepla na to, abychom ho mohli odvádět a rekuperovat, jsme schopni si v zimě vlastní prostory tímto způsobem vytápět. V zimním období si tedy takto snížíme náklady na chod firmy,“ popsal Lošák.

Byť úspěšně, firma se v době svého růstu musela potýkat už s pandemií koronaviru. Energetická krize je tedy pro ni téměř totožnou výzvou.

„Situace je hodně podobná. De facto by se to dalo srovnat s příchodem covidu. Kde nebyla flexibilita, kreativní přístup a týmová spolupráce, tam nebyl během pár měsíců byznys. A jakmile jsme vnímali, že jdou obchody lépe, přišla geopolitická situace na Ukrajině. Je to jako jízda na horské dráze – nahoru a dolů,“ uzavřel Radek Lošák a slíbil, že dokud lidé nosí boty, i jejich české ponožky se na trhu udrží.

