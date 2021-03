Tak je to třeba ve společnosti Anexia. Ta čítá více než 500 zaměstnanců a mnohá opatření zde realizovali dříve, než je vyhlásila vláda. To platí také o testování zaměstnanců. „Testujeme již od poloviny února každý týden antigenními testy za účasti zdravotnického personálu. Řidiče kamionů ještě častěji, při cestě přes hranice nesmí mít antigenní test starší 72 hodin,“ sdělil jednatel společnosti Pavel Kopřiva.

Týdně se ve firmě otestuje zhruba 200 lidí a za poslední dva týdny zde podchytili tři případy nákazy. V současné době je nemocných nebo v karanténě zhruba 10 lidí.

Také v závodě RAKO, který patří pod společnost Lasselsberger s.r.o., v posledních třech týdnech zaměstnancům poskytují možnost dobrovolného testování, a to formou antigenního testu. „Testování nám zajišťuje zkušený poskytovatel laboratorních služeb. Zaměstnance testujeme jedenkrát týdně. Pokud je antigenní test pozitivní, obratem se realizuje RT-PCR test na přímý důkaz přítomnosti probíhající infekce covid-19,“ uvedla manažerka komunikace Pavla Nováková.

Ve společnosti Eberspächer bude v těchto dnech otestováno 443 zaměstnanců. „Máme domluvenou externí spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením a objednané samotesty, do konce druhého březnového týdne budeme mít zaměstnance otestované. Testy zajišťuje kompletně zdravotnické zařízení. Samotesty dorazí za tři až čtyři týdny,“ přiblížila HR manažerka společnosti Michaela Keimarová.

V současné době má rakovnický podnik pozitivně testovaných osm pracovníků, což činí 1,5 procenta z celkového počtu zaměstnanců.

V Českých lupkových závodech u Nového Strašecí začnou s testováním v příštím týdnu a provede ho smluvní lékařka, která zajistí provedení těchto testů v jejím objektu. „Musí to být autorizované a schválené pracoviště. V průběhu příštího týdne bychom měli mít otestovánu první várku všech zaměstnanců, kteří by měli nastoupit od 15. března do práce. Dále nám dorazila sada jednoho tisíce testů, takže jsme zajištěni na zhruba pět týdnů dopředu. Poté se uvidí,“ nastínil provozní ředitel ČLUZ Pavel Košulič.

Firma také navíc objednala několik stovek sad samotestů. Ty jsou ovšem pouze pro nouzové případy. „Je to především pro pracovníky, kteří by vypadli z testovacího kolotoče nebo pro ty, kterým by se objevily příznaky přímo na pracovišti, aby po pozitivním výsledku opustili pracoviště a podrobili se PCR testu,“ vysvětlil Košulič.