Vláda ve čtvrtek vyhlásila nouzový stav, který se dotýká nejen organizátorů různých společenských, náboženských, či sportovních akcí, ale také majitelů a provozovatelů restaurací, hospod a především nonstop barů. Ti nesmí minimálně na dobu třiceti dní pouštět do svých zařízení strávníky od 20 do 6 hodin ranních.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Někteří majitelé a provozovatelé už na situaci reagují změnou provozní doby, tak jako například v restauraci Na Střelnici v Rakovníku, kde bylo do této chvíle otevřeno denně od 15:00 do nočních hodin. „Nadšeni z nastalé situace nejsme, protože žijeme z toho, že máme večerní provoz a nejvíce lidí chodí od šesti do jedenácti hodin, což je rozdíl oproti jiným restauracím, kde mají obědy, večeře, které končí kolem deváté hodiny. Abychom to trochu vykompenzovali, pravděpodobně budeme nově dělat i obědy,“ reaguje na situaci provozovatel restaurace Jiří Novák, podle něhož mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. „Máme tu totiž velké zásoby piva v tanku, které se rychle kazí a tak musíme otevřít navíc hodiny, aby se pivo nezkazilo,“ vysvětluje Jiří Novák.