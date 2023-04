„Je to pro nás překvapení, ale export na Ukrajinu opravdu výrazně vzrostl, je tak jednou z našich důležitých exportních zemí. Začali jsme také hledat příležitosti na nových trzích, vyvážíme například do Litvy, Číny, Vietnamu, Bulharska nebo Kazachstánu. Nyní už můžeme konstatovat, že jsme byli úspěšní, protože nám ostatní export vyrostl o 83 procent,“ říká Zdeněk Lux, generální ředitel a předseda představenstva Tradičního pivovaru v Rakovníku.

Vzhledem ke zdražení vstupů, tedy surovin, energií či mezd, byl ale rakovnický pivovar nucen přistoupit od letošního února i ke zvýšení cen.

Objem sudového piva se navýšil oproti předloňskému roku o 27 procent. Vzhledem k tomu, že pivovar nyní dosahuje své maximální možné výrobní kapacity, byl nucen investovat do udržení kapacity pivovaru a do jeho distribučního centra. „Rozhodli jsme se investovat také do méně energeticky náročných technologií,“ připomíná ředitel.

Export do Ruska obnoven

Naopak v odbytu baleného piva však na Bakalář výrazně dopadlo rozhodnutí řetězce Albert, který mu v loňském roce vypověděl smlouvu. O největšího tuzemského odběratele lahvového piva přišel pivovar kvůli exportu do Ruska.

Export do Ruska, který znamenal třetinu veškeré produkce, po začátku války pivovar zcela zastavil, před časem se ovšem k dodávkám na ruský trh vrátil. Jedním z důvodů byla i skutečnost, že pivo do Ruska stejně směřovalo přes okolní země, kde se značně zvýšil prodej.

„Stáli jsme před složitým rozhodnutím – být závislí na takříkajíc černém exportu do Ruska, nebo hledat vlastní nové cesty, a zabránit tak možnému propouštění kvalifikovaných zaměstnanců. Pivo proto nyní stáčíme do jednorázových obalů a využíváme oficiální transportní cesty do Ruska,“ vysvětluje Lux, podle něhož byla situace po zastavení dodávek velmi vážná a ohrožovala i samotný provoz pivovaru. „Došlo ke zpřetrhání našich obchodních vazeb, logistického spojení i finančních toků. Kromě toho, že jsme nedostali zaplaceno za naše dodávky, jsme také měli v Rusku spousty obalů, které se nám nevracely,“ dodal ředitel pivovaru, který ruskou agresi odsoudil a podporoval Ukrajinu benefičními akcemi.